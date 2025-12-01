الإثنين 2025-12-01 04:47 م

بنك الإسكان يفتتح "الشركة المتخصصة للتمويل الإسلامي"

الإثنين، 01-12-2025 02:24 م

الوكيل الإخباري-   ضمن استراتيجية التوسع والتنويع التي تعتمدها مجموعة بنك الإسكان للتجارة والتمويل، أعلن بنك الإسكان عن افتتاح "الشركة المتخصصة للتمويل الإسلامي" كشركة مرخصة من البنك المركزي الأردني وتابعة للشركة المتخصصة للتأجير التمويلي (عضو مجموعة بنك الإسكان).

وجاء هذا الإعلان في إطار حفل افتتاح الشركة في مقرها الكائن في شارع الملك عبدالله الثاني، بحضور رئيس مجلس إدارة بنك الاسكان عبد الإله الخطيب، والرئيس التنفيذي لبنك الإسكان عمّار الصفدي، وممثلين عن الإدارة العليا، وإلى جانبهم عدد من ممثلي الشركة المتخصصة للتأجير التمويلي والشركة المتخصصة للتمويل الإسلامي، فضلاً عن نخبة من الضيوف والمدعوين.


وقال رئيس مجلس إدارة بنك الاسكان عبد الإله الخطيب إن افتتاح الشركة المتخصصة للتمويل الإسلامي يعد محطة مهمة في مسيرة مجموعة بنك الإسكان للتجارة والتمويل، وخطوة استراتيجية لترسيخ حضورها في مجال التمويل الإسلامي، بما يترجم رؤيتها في التوسع المستدام وتنمية الاقتصاد الوطني، مع الالتزام المستمر بتلبية تطلعات العملاء عبر تنويع وإثراء الحلول التمويلية بما يشمل المنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.


وبين الخطيب أن المجموعة تستجيب من خلال افتتاح الشركة إلى الطلب المتزايد على الأدوات المصرفية الإسلامية، لا سيما لما تتمتع به من قدرة على تعزيز الشمول المالي، وتسهيل المعاملات المالية، وتمويل عمليات الاستثمار، وتوجيه الموارد نحو الأنشطة الاقتصادية النافعة، خاصة في ظل توافر القواعد والأنظمة القانونية.
ومن جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لبنك الإسكان، عمّار الصفدي أن البنك الذي لطالما تميز بريادته في تقديم الحلول المالية المتنوعة على مستوى السوق المحلي والإقليمي، يواصل تعزيز ريادته من خلال تقديم حلول تمويلية إسلامية مرنة ويسهل الوصول إليها، وذلك بصيغ عصرية ومبتكرة تتماشى مع نهج البنك في التحول الرقمي، وتعزز مكانته كشريك مالي دائم، وكممكّن للاقتصاد، ضمن تجربة سلسة ومرنة تلبي احتياجات الأفراد والشركات، مشدداً على أن البنك يلتزم بأداء دور فاعل في الاستثمار في تطوير خدمات تمويل إسلامي موثوقة.


ومن جانبه، قال مدير عام الشركة المتخصصة للتأجير التمويلي، رعد أبو رصاع: أن الشركة المتخصصة للتمويل الاسلامي ستتيح منتجات وخدمات مالية إسلامية متكاملة ومبتكرة، مستفيدة في هذا الإطار من المظلة المؤسسية والخبرة العملية للشركة المتخصصة للتأجير التمويلي، حيث توفر لها قاعدة صلبة من الخبرة التشغيلية والموثوقية والموارد اللازمة لانطلاقة نوعية تؤهلها لتأمين مكانة مرموقة لها تنعكس بقوة على حصتها السوقية.

 
 


