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الأحد، 08-08-2021 09:41 ص

بنك الإسكان يفتتح فرعاً جديداً في منطقة شفا بدران

Shafa Badran Branch Opening Image


الوكيل الاخباري - انطلاقاً من حرصه على تلبية احتياجات عملائه المتزايدة في جميع مناطقهم، أعلن بنك الإسكان - البنك الأكثر والأوسع انتشاراً في المملكة - عن افتتاح فرع شفا بدران، وقام بافتتاح الفرع الرئيس التنفيذي للبنك عمّار الصفدي، ليصبح بذلك عدد فروع البنك ومكاتبه في الأردن115 فرعاً ومكتباً منتشرة في كافة أنحاء المملكة.

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ويأتي افتتاح الفرع انطلاقاً من سعي البنك إلى تقديم المزيد من الخدمات والمنتجات المصرفية لعملائه القائمين والمحتملين، حيث يعمل البنك دائماً على استكشاف فرص للنمو والتوسّع من خلال افتتاح فروع ومكاتب جديدة في المناطق الحيوية والتجارية.


وتم تجهيز فرع منطقة شفا بدران الذي يعد نموذجاً للفرع الشامل بأحدث الأنظمة والتجهيزات التقنية والكوادر المصرفية عالية الكفاءة، لتقديممختلف الخدمات والمنتجات المصرفية وتمكين العملاء من إنجاز العمليات المصرفية بمختلف أنواعها بسرعة ويسر وبحرية تامة، ومنها عمليات السحب والإيداع، ودفع الفواتير وإصدار الحوالات وقبول الشيكات، وتقديم طلبات القروض بمختلف أنواعها الشخصية وقروض السيارات والقروض السكنية، وبطاقات الائتمان، والخدمات البنكية الشاملة لعملاء البنك من الأفراد والشركات، وبما يلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم.


كما يقدم الفرع الجديد الذي يمتاز بتصميمه العصري وفقاً لأحدث المواصفات والمعايير، الخدمات الالكترونية المتاحة من خلال جهاز الصراف الآلي وعلى مدار الساعة.

 




 

 


 

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