بنك الإسكان يفتتح فرعه الجديد في ضاحية الرشيد

ويأتي افتتاح الفرع الجديد في إطار استراتيجية البنك لتعزيز شبكة فروعه الموزعة في أنحاء المملكة، وتجسيداً لحرص البنك على توسيع حضوره وانتشاره للاستجابة لنمو حجم قاعدة عملائه والوصول إليهم في مختلف المناطق.
ويتميز الفرع بتصميمه بأحدث التصاميم العصرية، والتي تجمع بين التجهيزات الداخلية العصرية والتكنولوجيا الرقمية المتقدمة والخدمة الشاملة المميزة، لتعكس الالتزام بخدمة العملاء أينما كانوا على أفضل وجه وأعلى مستوى من الراحة والكفاءة، ومنحهم تجربة مصرفية متكاملة ومتطورة لا تضاهى تُلبي احتياجاتهم بكل يسر وسهولة وسرعة.
ويذكر أن بنك الإسكان يمتلك مجموعة متنوعة من القنوات لخدمة عملائه، وتشمل كل من الفروع التي باتت تضم مع الفرع الجديد 104 فرعاً ومكتباً، وأجهزة الصراف الآلي، فضلاً عن الخدمات المصرفية عبر الإنترنت بما فيها إسكان أونلاين وتطبيق إسكان موبايل، والمعززة جميعها بخدمات مركز الخدمة الهاتفية.
-
أخبار متعلقة
-
فرصة مميزة للانضمام إلى طاقم الضيافة الجوي مع الخطوط الجوية الأردنية - رابط
-
مجمع الملك الحسين للأعمال يطلق أعمال تنفيذ البنية التحتية للمرحلتين الثانية والثالثة من توسعة المجمع
-
سامسونج تحصد 58 جائزة من جوائز iF Design 2025
-
"المركزية تويوتا" تُقدّم لعملائها خصومات تصل إلى 7300 دينار خلال شهر رمضان
-
زين تستكمل حملتها الرمضانية السنوية ضمن مبادرات التكافل المجتمعي
-
هايبرماكس تحتفي بشهر رمضان بعروض استثنائية ومبادرات مجتمعية
-
مذكرة تفاهم بين شركة DataQueue وبرنامج Jordan Source لربط الخبرات الهولندية بالمواهب الأردنية
-
تنويه هام من حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده "الأصلية" : هذه فروعنا فقط في الأردن