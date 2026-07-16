بنك الإسكان يفتتح مركز التدريب والتطوير الجديد بتجهيزات حديثة ومتطورة

وجاء افتتاح المركز بحضور الرئيس التنفيذي للبنك، عمار الصفدي، وعدد من أعضاء الإدارة التنفيذية، حيث اطلع الحضور على مرافق المركز وتجهيزاته، وتم استعراض دوره المحوري في دعم برامج التدريب والتأهيل المستمر لموظفي البنك.
ويتميز المركز الجديد ببيئة تدريبية متكاملة ومرنة، وتجهيزات عصرية، إلى جانب توظيف أحدث التقنيات والوسائل التدريبية التي تدعم تنفيذ البرامج المتخصصة، وتوفر تجربة تدريبية متطورة لموظفي البنك بمختلف مستوياتهم الوظيفية.
وينسجم افتتاح المركز مع منهج البنك الشامل لتمكين كوادره وتطوير كفاءاتهم ومهاراتهم، وضمن التزامه ببناء قدرات موظفيه ومواكبة التطورات المتسارعة في القطاع المصرفي، بما يسهم في رفع مستوى جودة الأداء وتقديم تجربة مصرفية متطورة ومتكاملة للعملاء، وترسخ ثقافة التعلم المستمر، بما يعزز مسيرته في تحقيق التميز والريادة في القطاع المصرفي الأردني.
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