بنك الإسكان يفتتح مركز التدريب والتطوير الجديد بتجهيزات حديثة ومتطورة

الوكيل الإخباري- تحت رعاية رئيس مجلس الإدارة، عبد الإله الخطيب، افتتح بنك الإسكان مركز التدريب والتطوير، وذلك في إطار توجهه الاستراتيجي نحو تطوير بيئة العمل وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، وفق تصميم حديث يواكب أفضل المعايير والممارسات العالمية في مجالات التدريب والتطوير المؤسسي.

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وجاء افتتاح المركز بحضور الرئيس التنفيذي للبنك، عمار الصفدي، وعدد من أعضاء الإدارة التنفيذية، حيث اطلع الحضور على مرافق المركز وتجهيزاته، وتم استعراض دوره المحوري في دعم برامج التدريب والتأهيل المستمر لموظفي البنك.



ويتميز المركز الجديد ببيئة تدريبية متكاملة ومرنة، وتجهيزات عصرية، إلى جانب توظيف أحدث التقنيات والوسائل التدريبية التي تدعم تنفيذ البرامج المتخصصة، وتوفر تجربة تدريبية متطورة لموظفي البنك بمختلف مستوياتهم الوظيفية.