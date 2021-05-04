بنك الإسكان يقدّم منحاً جامعية لعدد من الطلبة المتفوقين بالتعاون مع جمعية الأيدي الواعدة

الوكيل الاخباري - تنفيذاً لبرامج مسؤوليته المجتمعية وحرصه الدائم على دعم مختلف فئات المجتمع، أعلن بنك الإسكان - الأكثر والأوسع انتشاراً في المملكة – دعمه لنشاطات جمعية الأيدي الواعدة الخيرية، والتي ترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة عالية الطباع وعضوية مجموعة من السيدات الأردنيات المتطوعات.

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وسيقوم البنك بتغطية الرسوم الدراسية لعدد من الطلبة المتفوقين في الجامعات الأردنية من خلال جمعية الأيدي الواعدة، بهدف تمكينهم من استكمال دراستهم الجامعية وتقديراً لتفوقهم العلمي، بالإضافة إلى دعم دور الجمعية في إحداث أثر ملموس في حياة الأفراد والأسر التي تشرف عليها ايماناً منها بأن التعليم حق للجميع.



كما سيقدم البنك الدعم للجمعية خلال شهر رمضان بهدف إنجاح جهود الجمعية في تمكين الأسر ذات الدخل المحدود لمواجهة أعباء الحياة اليومية وخاصة في ظل الظروف المرتبطة بجائحة كورونا، وذلك من خلال توزيع بطاقات ممغنطة على عدد من العائلات المحتاجة في جنوب المملكة لتتمكن هذه العائلات من تلبية احتياجاتها الغذائية من المؤسسة الاستهلاكية العسكرية خلال شهر رمضان المبارك.



ويُعرف بنك الإسكان بدعمه المستدام لقطاع التعليم لإيمانه بالدور المحوري الذي يلعبه هذا القطاع ومساهمته الأساسية في إحداث التنمية المستدامة، وإيماناً من البنك بأهمية تحفيز الشباب ودعمهم نحو التفوق والعمل الجاد وتأهيلهم لدخول سوق العمل وبما يلبي طموحاتهم، حيث يقدم سنوياً وفي إطار شراكته مع مجموعة من المؤسسات العاملة في هذا المجال عدداً من المنح الدراسية باسم "منحة بنك الإسكان" تشتمل على تغطية كافة الرسوم الجامعية للطلبة.