بنك الإسكان يقدم منح دراسية لطلبة جامعة الحسين التقنية

الوكيل الاخباري - ترجمة لبرامج مسؤوليته المجتمعية الداعمة لقطاع التعليم، أعلن بنك الإسكان – البنك الأكثر والأوسع انتشاراً في المملكة- عن تقديم منحتين دراستين لطلبة جامعة الحسين التقنية- إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد- للأعوام 2022- 2025.

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وسيقوم البنك بموجب هاتين المنحتين بتغطية الرسوم الدراسية لطالبين من درجة البكالوريوس في تخصصات الأمن السيبراني، وعلم البيانات، والذكاء الاصطناعي، وعلم الحاسوب، على أن يكونا متفوقين أكاديمياً إلى جانب عدد من الشروط والمعايير التي سيتم الاتفاق عليها بين البنك والجامعة.



وقال الرئيس التنفيذي لبنك الإسكان، عمّار الصفدي: "نؤمن في بنك الإسكان بأهمية قطاع التعليم باعتباره ركيزة أساسية من ركائز النمو والتنمية، لهذا انصب تركيزنا خلال السنوات الماضية على دعم هذا القطاع ضمن استراتيجيتنا الخاصة بالمسؤولية المجتمعية، كما أننا ننظر بعين التقدير لجامعة الحسين التقنية التي تحتل مكانة مرموقة بين نظيراتها من الجامعات الأردنية فجاءت هذه المنح دعماً لجهودها الحثيثة لإيجاد نموذج تعليمي مميز يساهم في خلق فرص عمل للشباب الأردني ويعزز أيضاً مع تواصلنا مع هذه الفئة التي تشكل قاعدة عريضة من المجتمع الأردني".



من جانبه، أعرب رئيس جامعة الحسين التقنية، الدكتور إسماعيل الحنطي عن تقدير وامتنان الجامعة لهذه المبادرة الرائدة من قبل بنك الإسكان الذي عُرف بدعمه الدائم لقطاع التعليم لما له من تأثير وأثر إيجابيين في خلق تنمية مستدامة وشاملة، موضحاً أن علاقة الشراكة التي تربط بين الجامعة والبنك تعد نموذجاً يحتذى بين شركات القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية

ولفت الدكتور الحنطي إلى أن جامعة الحسين التقنية تسعى إلى تطوير نموذج تعليم تقني مميّز في الأردن، بالإضافة إلى رفد سوق العمل المحلي والإقليمي بشباب مدرب ومؤهل في مجالات الهندسة وعلم الحاسوب التقني.



تجدر الإشارة إلى أن بنك الإسكان وإيماناً منه بأهمية تحفيز ودعم الطلبة من أجل إكمال تعليمهم الأكاديمي وتأهيلهم لدخول سوق العمل، يقدم سنوياً وفي إطار شراكته مع مجموعة من المؤسسات العاملة في هذا المجال عدداً من المنح الدراسية باسم "منحة بنك الإسكان" تشتمل على تغطية كافة الرسوم الجامعية للطلبة.