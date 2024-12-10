بنك الإسكان يقيم جلسة حوارية للموظفات المؤهلات لتولي مناصب قيادية

واستهدفت الجلسة الموظفات المؤهلات لتولي المناصب القيادية، بهدف تحفيزهن وحثهن على الارتقاء بخبراتهن، وتعزيز الثقة والفخر بالإنجاز، ومساعدتهن على تحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية وكسر القيود وتجاوز المعيقات التي تحول دون نجاحهن، حيث أن تولي المرأة لمناصب قيادية ليس مجرد هدف بل هو قوة دافعة للإبداع والتميز ورحلة لإحداث تغيير إيجابي ودفع الإنتاجية والابتكار الى مستويات جديدة.
وتناولت الجلسة أيضاً الحديث عن أهمية السياسات الداعمة للمرأة في بيئة العمل وتعزيز دورها الاقتصادي والاجتماعي وآليات تطبيق مبادئ تمكين المرأة في السياسات الداخلية للمؤسسات، وأهمية هذه المبادئ في تعزيز الأداء المؤسسي وتحقيق الاستدامة. كما تطرّقت الجلسة إلى قصة نجاح مجد شويكه في القطاعين العام والخاص، وكيفية مواجهة التحديات خلال مسيرتها المهنية والعملية في مختلف المجالات خاصة وأنها تدرجت في العمل الوظيفي ضمن تخصصات مختلفة بالإضافة إلى الحديث عن دورها كسيدة في العمل العام.
ويشار إلى أن بنك الإسكان ينتهج استراتيجية متكاملة منبثقة في مجال تمكين المرأة ودعم الموظفات لتولي المناصب القيادية ضمن إطار تحقيق التوازن والشمول والمساواة بين الجنسين، ومن ضمن ذلك الشفافية في التعيين والترقية والتدريب والتأهيل وتقييم الأداء، وتوفير بيئة عمل مناسبة وجاذبة للمرأة من خلال منحها العديد من المزايا، والمساهمة بزيادة تمثيل المرأة في المناصب القيادية
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