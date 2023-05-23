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بنك الإسكان يقيم فعالية ترفيهية لعملائه في فرع Iskan Young

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الثلاثاء، 23-05-2023 12:41 م

بنك الإسكان يقيم فعالية ترفيهية لعملائه في فرع Iskan Young

بنك الإسكان يقيم فعالية ترفيهية لعملائه في فرع Iskan Young


الوكيل الإخباري - أقام بنك الإسكان فعالية جمعت عدداً من عملائه الصغار والشباب وذويهم في فرع Iskan Young، في موقعه الجديد في حديقة بنك الإسكان الكائنة في منطقة عبدون، والذي يتميز بطابع عصري وتفاعلي يحاكي التحول الرقمي في مختلف الجوانب ابتداءً من تصميماته، مروراً بتجهيزاته، ووصولاً لخدماته ومنتجاته الموجهة للفئة العمرية من 7-17 عاماً، والهادفة إلى تقديم تجربة مصرفية تفاعلية متكاملة واستثنائية.

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وشهدت الفعالية مجموعة من الأنشطة التعريفية بفرع Iskan Young الذي يعد الوحيد والأول من نوعه في المملكة والعالم العربي؛ حيث تأسس هذا الفرع عام 1993 حرصاً من البنك على أن يكون شريكاً لعملائه في مختلف مراحل حياتهم. ويتضمن فرع Iskan Young مساحات داخلية مزودة بشاشات رقمية تفاعلية وترفيهية، وأجهزة لوحية، وأجهزة روبوت، ومدرجات وألعاب خارجية، ليقدم للعملاء الصغار تجربة مصرفية ممتعة ومتكاملة تتناسب واحتياجاتهم وتطلعاتهم.
كذلك، اشتملت الفعالية على أنشطة تثقيفية لتطوير المعرفة والمهارة المالية المصرفية لخلق شباب مثقف اقتصادياً، وقادر على القيام بالعمليات المصرفية بسهولة، إلى جانب ما تخللها من فقرات ترفيهية ومسابقات اختتمت بتقديم قسائم مالية للفائزين لإيداعها بأنفسهم في أرصدتهم ضمن حساب توفير "مستقبلي"، وذلك بهدف توعيتهم حول آلية إجراء التعاملات المصرفية بشكل عملي من حيث فتح الحسابات لدى البنك، وتغذية حساباتهم للتأهل لسحوبات جوائز الحساب الأسبوعية والشهرية والكبرى.


ويذكر أن بنك الإسكان يقدم حساباً خاصاً لمن هم دون سن الثامنة عشرة، وهو حساب توفير "مستقبلي" الذي يعتبر من أهم المنتجات التي يثري بها بنك الإسكان وفرع Iskan Young ما يقدمه من حلول وخدمات متطورة لهذه الشريحة، متيحاً معه أداة فعالة للمدخرين لتأمين مستقبلهم، والتمتع بمزايا الحساب كبطاقة الدفع المباشر، والفوائد الدورية، مع الاستفادة من الخدمات الإلكترونية العديدة.

 




 

 


 

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