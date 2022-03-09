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الأربعاء، 09-03-2022 09:59 ص

بنك الإسكان يكرم أقدم عميلة بمناسبة يوم المرأة العالمي

Int. Women Day 8.3.2022


الوكيل الاخباري - بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي صادف يوم الثامن من آذار الجاري، كرّم بنك الإسكان – البنك الأكثر والأوسع انتشاراً في المملكة –السيدة يسرى النجداوي باعتبارها أقدم عميلة لدى البنك منذ العام 1973.

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وتم التكريم بزيارة ممثلين عن الإدارة العليا من بنك الإسكان لمنزل السيدة النجداوي وتسليمها درع تكريمي وهدية تذكارية تقديراً لولائها للبنك منذ تأسيسه.


ويعكس هذا التكريم، ثقافة بنك الإسكان المؤسسية الداعمة للمرأة الأردنيةعلى مختلف الأصعدة ودورها الرائد في دعم مسيرة البناء والتنمية.


كما يؤمن بنك الإسكان بأهمية تمكين المرأة على المستوى الاقتصادي ودعم دورها الحيوي والريادي في المجتمع، حيث ساهم البنك في تمويل العديد من المشاريع الريادية الصغيرة والمتوسطة الخاصة بالسيدات، بالإضافة إلى العديد من مبادرات المسؤولية الاجتماعية التي ينفذها البنك لغايات تمكين المرأة، وانطلاقاً من إيمانه المطلق بأهمية مساعدتها على تطوير مهاراتها اللازمة لتحقيق النجاح ولتكون عنصراً فاعلاً وقائداً ملهماً في المجتمع.


ويحتفي بنك الإسكان سنوياً باليوم العالمي للمرأة إيماناً منه بأهمية دور المرأة في العمل المصرفي، إذ قام العام الماضي بتكريم عدد ٍ من أقدم موظفاته اللواتي واكبن جزءاً كبيراً من مسيرة البنك وتاريخه الحافل بالإنجازات والإسهامات وكان لهن أدواراً مميزة في هذه الإنجازات.


 




 

 


 

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