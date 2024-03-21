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الخميس، 21-03-2024 11:48 ص

بنك الإسكان يكرم أمهات جمعية قرى الأطفال SOS الأردنية- عمّان بمناسبة عيد الأم

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الوكيل الاخباري - احتفالاً بمناسبة عيد الأم، كرّم بنك الإسكان أمهات قرى الأطفال SOS في عمّان، لمهمتهن النبيلة برعاية الأطفال فاقدي السند الأسري، وتقديراً لدورهن الإنساني والتربوي، ولتقديمهن نموذجاً مشرفاً للأمومة والرعاية البديلة.

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وجاء هذا التكريم خلال زيارة قام بها مجموعة من موظفي البنك لقرى الأطفال SOS- عمّان، ضمن نشاطات البنك الاجتماعية المتعددة والتي يعبّر من خلالها عن حرصه على التواصل مع جميع فئات المجتمع في المناسبات المختلفة، وبالتركيز على المرأة التي يوليها أهمية كبيرة ضمن بيئته الداخلية، وعلى صعيد أنشطته المجتمعية.


ويشار إلى أن بنك الإسكان يرتبط بشراكة استراتيجية مع جمعية قرى الأطفال SOS الأردنية منذ سنوات؛ من خلال تبنيه تكاليف أحد البيوت الموجودة في قرية عمّان وبما ينسجم مع أهداف برنامجه المتخصص بالمسؤولية الاجتماعية "إمكان الإسكان"، والذي يحرص من خلاله على التمكين الاجتماعي لمختلف فئات المجتمع. 

 


تجدر الإشارة أن برنامج "إمكان الإسكان" يعتبر المظلة الأساسية للبنك في مجال العمل التنموي والمجتمعي ضمن إطار مؤسسي ممنهج ومستدام، حيث يرتكز البرنامج على سلسلة من المبادرات والنشاطات والشراكات الاستراتيجية مع مختلف الجهات والمؤسسات التي تُعنى بالعمل المجتمعي، وعلى جهود ومشاركات موظفيه المتطوعين الذين يعتبرون سفراء البنك في مجال العمل التنموي والمجتمعي والإنساني.


يذكر أن جمعية قرى الأطفال SOS الأردنية هي هي جمعية وطنية غير ربحية تأسست عام 1983، تقدم الرعاية ‏الأسرية البديلة للأطفال والشباب فاقدي السند الأسري في قراها الثلاث في ‏عمّان والعقبة وإربد، وفي بيوت الشباب والشابات التابعة لها‎. تقدم الجمعية خدمات الرعاية الأسرية البديلة؛ من رعاية وأمن غذائي ومسكن وتعليم ورعاية صحية ونفسية ‏وتمكين وأمن اقتصادي وحماية ودمج مجتمعي للأطفال فاقدي السند الأسري.‏ 

 

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