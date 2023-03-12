بنك الإسكان يكرم عدداً من رقيبات السير في يوم المرأة العالمي

الوكيل الإخباري - تزامناً مع الاحتفال بيوم المرأة العالمي، كرّم بنك الإسكان عدداً من رقيبات السير، وذلك في لفتة يسلط فيها البنك الضوء على تميزهن في أداء عملهن، وبصمتهن في مسيرة إدارة السير، كما يوجه رسالة يقدر من خلالها كل الأردنيات لدورهن ومساهماتهن العظيمة في بناء الأسرة والمجتمع والوطن.

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وكانت هذه اللفتة التي تم تنفيذها بمشاركة من فريق عطاء الإسكان، قد جاءت في إطار حرص البنك على التواصل والتفاعل مع جميع فئات المجتمع في مختلف المناسبات، بالتركيز على تلك الخاصة بالمرأة؛ باعتبارها نصف المجتمع والنواة الأولى في تكوين المجتمعات والشريك الأساسي في الحياة، وتجسيداً لمساعيه المستمرة في تعزيز ثقافة دعم وتقدير السيدات والاحتفاء بمنجزاتهن في جميع مواقعهن ومنابرهن، الأمر المنبثق من ثقافته المؤسسية التي تولي المرأة اهتماماً كبيراً.

هذا ويمتلك بنك الإسكان استراتيجية تنطوي على العديد من البرامج والنشاطات الموجهة للاستثمار بالمرأة، ابتداءً من بيئة عمله عبر توفير بيئة مثالية ومحفزة وداعمة لها، مع الالتزام بمساواتها في الحقوق والمسؤوليات والفرص، ووصولاً للمرأة في المجتمع من مختلف الشرائح والقطاعات، وذلك عبر النشاطات والمبادرات المؤسسية المجتمعية التمكينية الرامية لمساندتها في بلوغ أقصى طاقاتها بما يدعم نجاحها، ويسهم في تحقيقها لتطلعاتها، وهو ما يعود بالفائدة عليها وعلى المجتمع ككل.