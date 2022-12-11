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الأحد، 11-12-2022 09:36 ص

بنك الإسكان يُكرّم فريق"عطاء الإسكان" تقديراً لدوره في تنفيذ مبادرات البنك ونشاطاته التطوعية

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الوكيل الإخباري - بالتزامن مع يوم التطوع العالمي الذي يصادف الخامس من كانون الأول من كل عام، كرّم الرئيس التنفيذي لبنك الإسكان عمّار الصفدي في مقر الإدارة العامة للبنك في الشميساني أعضاء فريق عطاء الإسكان وذلك تقديراً لدورهم المميز في التطوع لتنفيذ المبادرات والنشاطات التطوعية التي دعمها البنك خلال العام الجاري ضمن استراتيجية مسؤوليته الاجتماعية.

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وخلال الحفل الذي حضره أعضاء الإدارة التنفيذية في البنك، قدّم الصفدي الدروع التكريمية للموظفين الأعضاء في الفريق الذين عكسوا صورة مشرقة عن دور بنك الإسكان الرائد على الصعيد المجتمعي وعملوا خلال تطوعهم على تعزيز مفاهيم التعاون المجتمعي وترسيخ الانتماء الوطنيوالعمل بروح الفريق الواحد.


وكان فريق عطاء بنك الإسكان قد ساهم بتنفيذ مجموعة من المبادرات والمشاريع التطوعية التي أطلقها البنك خلال العام الجاري 2022 من أبرزها؛ المشاركة في البرامج التطوعية التي نفذتها تكية أم علي كتوزيع الطرود الغذائية الشهرية على الأسر المستفيدة من التكية، والمشاركة في تحضير وتقديم وجبات الإفطار الساخنة للصائمين ضمن موائد الرحمن، وزراعة الأشجار المثمرة في منطقة الكريمة - الأغوار الشمالية بالتعاون مع الجمعية العربية لحماية الطبيعة وغيرها من الأعمال التطوعية.


ويعد فريق عطاء بنك الإسكان المكون من عدد من الموظفين المتطوعين من الدعامات الأساسية لاستراتيجية المسؤولية المجتمعية للبنك، حيث تم تأسيسه لترسيخ ثقافة العمل التطوعي لدى أعضائه وتشجيعهم على المشاركة والانخراط في المبادرات الاجتماعية التي يدعمها البنك، إضافة إلى دوره في تعزيز الصورة الإيجابية والمشرقة لبنك الإسكان كواحدة من أبرز المؤسسات المصرفية في المملكة التي تلتزم بدورها الوطني والمجتمعي المسؤول.

 




 

 


 

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