بنك الإسكان يكرم متطوعي برنامج "إمكان الإسكان" لعام 2024

وتضمن الحفل استعراضاً للمبادرات والنشاطات التي تم تنفيذها من خلال شراكات استراتيجية مع مؤسسات المجتمع المدني ضمن محاور البرنامج الأساسية: التمكين الاجتماعي، والتعليم، والصحة، والبيئة، والتي شهدت انخراطاً فعالاً من الموظفين الذين يتشاركون مع البنك قيم العطاء وتحمل المسؤولية.
وواصل البنك خلال العام 2024 تعزيز حضوره من خلال الدعم الكبير للمبادرات المجتمعية والمشاريع التنموية والحملات الإنسانية والخيرية والبيئية المختلفة. وجاء التكريم ليعكس التزام بنك الإسكان بمسؤوليته الاجتماعية، وليجسد دوره الريادي في تعزيز ثقافة التطوع والعمل الجماعي، من أجل تحقيق رؤيته كداعم ومساند لكل الفئات والقطاعات بما لا يقتصر على خدماته وحلوله ومنتجاته المصرفية.
وسيواصل البنك من خلال برنامجه "إمكان الإسكان" تقديم الحلول التي تلبي احتياجات المجتمع وتساهم في تعزيز جودة الحياة، متطلعاً للاستمرار بدعم مشاريع البرنامج الحالية، وإطلاق والمشاركة في المزيد من المبادرات والنشاطات لتوسيع نطاق الأثر الإيجابي، بما يعكس منهجيته في الشمول والاستدامة والتطوير في شكل العمل التنموي والمجتمعي.
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