بنك الإسكان يموّل مشروع إمداد تجمعات صناعية بالغاز الطبيعي

الوكيل الإخباري- في خطوة هامة نحو دعم القطاع الصناعي في الأردن، وقّع بنك الإسكان اتفاقية مع شركة تنمية للغاز الطبيعي، لتمويل المرحلة الأولى من مشروع إمداد عدد من التجمعات الصناعية بالغاز الطبيعي بالتعاون مع شركة فجر الأردنية المصرية لنقل وتوريد الغاز الطبيعي، والهادفة إلى تغطية جزء من تكلفة تنفيذ البنية التحتية والشبكات الفرعية لنقل وتوصيل وتوزيع الغاز الطبيعي للصناعات.

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ووقع الاتفاقية في مقر الإدارة العامة لبنك الإسكان عمّار الصفدي، الرئيس التنفيذي لدى بنك الإسكان، والمهندس فؤاد رشاد، الرئيس التنفيذي لدى شركة فجر الأردنية المصرية -الشركة المؤسسة والمالكة لشركة تنمية للغاز الطبيعي-، ومحمد الطرابيلي، الرئيس التنفيذي لشركة تنمية للغاز الطبيعي، بحضور رئيس مجلس إدارة بنك الإسكان عبد الاله الخطيب، وعدد من ممثلي الطرفين.



وتأتي هذه الاتفاقية ضمن جهود بنك الإسكان لتمكين المؤسسات الصناعية من تقليل تكاليف الطاقة مقارنة بمصادر الوقود التقليدية، بما يسهم في تخفيض الكلف الإنتاجية ويعزز من تنافسية الصناعات الوطنية في السوق المحلية وأسواق التصدير، ويزيد من مقومات جذب الاستثمارات الصناعية، بالإضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل.



وقال الرئيس التنفيذي لبنك الإسكان، عمّار الصفدي: "تعكس هذه الاتفاقية الدور التشاركي الذي يحرص البنك على تأديته لتحقيق التوازن بين الاستدامة وتحفيز النمو الاقتصادي والاجتماعي، من خلال تمكين الاستثمار في مشاريع استراتيجية تنموية من شأنها أن تساهم في دعم جهود تنويع مصادر الطاقة وتسهيل وتعزيز الاعتماد عليها في مختلف القطاعات، بالتركيز على القطاع الصناعي كأكبر مستهلك للطاقة".



ومن جهته، صرّح رئيس شركة فجر الأردنية المصرية، المهندس فؤاد رشاد عن شكره وتقديره لبنك الإسكان السبّاق دائماً إلى دعم مشاريع الطاقة والبنية التحتية، معرباً عن تفاؤله بالاتفاقية التى سوف تساهم بشكل مباشر في التوسع بمشاريع الغاز الطبيعي في المملكة الأردنية الهاشمية وتخفيض الكلف الانتاجية للعملاء الصناعيين انسجاماً مع رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة الاردنية الهاشمية.

كما أضاف الرئيس التنفيذي لشركة تنمية للغاز الطبيعي، محمد الطرابيلي: "نعتبر هذا التمويل خطوة رئيسية تجاه تحقيق نقلة نوعية في تزويد الصناعات بالغاز الطبيعي في إطار التعاون الأردني المصري في قطاع الطاقة. ونشكر بنك الإسكان على دعمه الذي يعزز من قدرتنا على توفير الموارد اللازمة لتمويل تنفيذ بنية تحتية تساهم في تخفيض كلفة الطاقة على القطاع الصناعي".