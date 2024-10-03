بنك الإسكان يموّل مشروع إمداد تجمعات صناعية بالغاز الطبيعي

ووقع الاتفاقية في مقر الإدارة العامة لبنك الإسكان عمّار الصفدي، الرئيس التنفيذي لدى بنك الإسكان، والمهندس فؤاد رشاد، الرئيس التنفيذي لدى شركة فجر الأردنية المصرية -الشركة المؤسسة والمالكة لشركة تنمية للغاز الطبيعي-، ومحمد الطرابيلي، الرئيس التنفيذي لشركة تنمية للغاز الطبيعي، بحضور رئيس مجلس إدارة بنك الإسكان عبد الاله الخطيب، وعدد من ممثلي الطرفين.
وتأتي هذه الاتفاقية ضمن جهود بنك الإسكان لتمكين المؤسسات الصناعية من تقليل تكاليف الطاقة مقارنة بمصادر الوقود التقليدية، بما يسهم في تخفيض الكلف الإنتاجية ويعزز من تنافسية الصناعات الوطنية في السوق المحلية وأسواق التصدير، ويزيد من مقومات جذب الاستثمارات الصناعية، بالإضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل.
وقال الرئيس التنفيذي لبنك الإسكان، عمّار الصفدي: "تعكس هذه الاتفاقية الدور التشاركي الذي يحرص البنك على تأديته لتحقيق التوازن بين الاستدامة وتحفيز النمو الاقتصادي والاجتماعي، من خلال تمكين الاستثمار في مشاريع استراتيجية تنموية من شأنها أن تساهم في دعم جهود تنويع مصادر الطاقة وتسهيل وتعزيز الاعتماد عليها في مختلف القطاعات، بالتركيز على القطاع الصناعي كأكبر مستهلك للطاقة".
ومن جهته، صرّح رئيس شركة فجر الأردنية المصرية، المهندس فؤاد رشاد عن شكره وتقديره لبنك الإسكان السبّاق دائماً إلى دعم مشاريع الطاقة والبنية التحتية، معرباً عن تفاؤله بالاتفاقية التى سوف تساهم بشكل مباشر في التوسع بمشاريع الغاز الطبيعي في المملكة الأردنية الهاشمية وتخفيض الكلف الانتاجية للعملاء الصناعيين انسجاماً مع رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة الاردنية الهاشمية.
كما أضاف الرئيس التنفيذي لشركة تنمية للغاز الطبيعي، محمد الطرابيلي: "نعتبر هذا التمويل خطوة رئيسية تجاه تحقيق نقلة نوعية في تزويد الصناعات بالغاز الطبيعي في إطار التعاون الأردني المصري في قطاع الطاقة. ونشكر بنك الإسكان على دعمه الذي يعزز من قدرتنا على توفير الموارد اللازمة لتمويل تنفيذ بنية تحتية تساهم في تخفيض كلفة الطاقة على القطاع الصناعي".
ويشار إلى أن بنك الإسكان يعد من أبرز الداعمين للقطاعات الحيوية في المملكة، لا سيما قطاع الطاقة والقطاع الصناعي، من خلال تقديم العديد من البرامج التمويلية للأفراد والمؤسسات، والتي يسعى من خلالها للتشجيع على تبني حلول الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة بما ينسجم مع توجهاته نحو الاستدامة في مختلف المجالات.
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