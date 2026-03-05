الخميس 2026-03-05 06:23 م

بنك الإسكان ينظم إفطاراً في متحف الأطفال ضمن نشاطات برنامج "إمكان الإسكان"

الخميس، 05-03-2026 05:44 م

الوكيل الإخباري-  نظّم بنك الإسكان إفطاراً خيرياً لمجموعة من الأطفال الأيتام في متحف الأطفال، وذلك ضمن سلسلة المبادرات والأنشطة التي ينفذها البنك خلال شهر رمضان المبارك تحت مظلة برنامجه للمسؤولية الاجتماعية "إمكان الإسكان".

ويُعد هذا الإفطار جزءاً من برنامج الإفطارات الرمضانية التي ينظمها المتحف سنوياً، حيث يسعى بنك الإسكان من خلال برنامج "إمكان الإسكان" إلى دعم مؤسسات المجتمع المدني العاملة في خدمة ورعاية الأطفال، وتحقيق أهداف البرنامج في تعزيز قيم المسؤولية والمشاركة المجتمعية.


وقد أقيم الإفطار بمشاركة متطوعي "إمكان الإسكان" من موظفي البنك، حيث استمتع الأطفال بتجربة رمضانية في قاعة المعروضات التفاعلية بالمتحف، وتخلل الإفطار أنشطة ترفيهية وتعليمية تعكس روح وأجواء الشهر الكريم، بالإضافة إلى جلسة قصصية مع الحكواتي وتوزيع الهدايا على الأطفال في أجواء مليئة بالمرح.


ويُذكر أن متحف الأطفال يستقبل مجموعات الأطفال من دور رعاية الأيتام والجمعيات الخيرية سنوياً خلال شهر رمضان لزيارة المتحف والاستمتاع بوجبة إفطار بالتعاون مع الشركات والمؤسسات الراغبة في دعم هذه المبادرات.

 

 

