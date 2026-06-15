بنك الإسكان ينظم حملته السنوية للتبرع بالدم "النخوة بدمك" بالتعاون مع بنك الدم

وقد شهدت الحملة مشاركة وإقبالاً واسعاً من موظفي البنك بمختلف مستوياتهم الوظيفية، في تجسيد لقيم التكافل الاجتماعي والمسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي، وإيماناً منهم بأهمية المساهمة في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز مخزون الدم وإنقاذ حياة المرضى والمحتاجين، بما يعكس رسالة البنك الإنسانية والتزامه المستمر بخدمة المجتمع.
وتنسجم حملة بنك الإسكان للتبرع بالدم السنوية "النخوة بدمك"، مع نهج البنك في ترسيخ شراكاته وتعاونه المستمر مع المؤسسات الوطنية ذات الأثر الملموس والبصمات المميزة في الخدمة المجتمعية، بما يعزز الجهود المشتركة في خدمة الوطن والمواطن.
وانطلاقاً من مكانته كمؤسسة مالية رائدة ومسؤولة مجتمعياً، يواصل بنك الإسكان تنفيذ مبادرات نوعية ومستدامة تُسهم في تعزيز جودة الحياة ودعم التنمية المجتمعية، من خلال برنامج "إمكان الإسكان"، وفي مقدمتها حملات التبرع بالدم التي تجسد قيم العطاء والتكافل، وترسخ الأثر الإيجابي للبنك في المجتمع.
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