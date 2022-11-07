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الإثنين، 07-11-2022 09:45 ص

بنك الإسكان ينظم فعالية توعوية حول مرض السرطان

فعالية السرطان


الوكيل الإخباري - نظم بنك الإسكان – البنك الأكثر والأوسع انتشاراً في المملكة- وبالتعاون مع مؤسسة الحسين للسرطان في مبنى الإدارة العامة / الشميساني، فعالية توعوية لتشجيع موظفي البنك على الكشف المبكر عن مرض السرطان بالتزامن مع شهر تشرين الأول للتوعية بسرطان الثدي، وشهر تشرين الثاني للتوعية بصحة الرجل والمخصص هذا العام للتوعية بسرطان الرئة.

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وجاء تنظيم هذه الفعالية، ضمن الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البنك بمؤسسة الحسين للسرطان وحرصاً منا على صحة موظفيه وأهمية التوعية والوقاية الصحية وبما يحقق أهداف تعزيز الاتصال الداخلي وخلق بيئة صحية للجميع.
وتضمنت الفعالية “Bake Sale” تم خلاله شراء الأطعمة من قبل الموظفين وذهب ريعه إلى صندوق مؤسسة الحسين للسرطان لدعم مرضى مركز الحسين للسرطان، بالإضافة إلى تواجد جناح تثقيفي تابع للمؤسسة بهدف زيادة وعي موظفات وموظفي البنك بمرض السرطان.


وتجدر الإشارة إلى أن بنك الإسكان ومؤسسة الحسين للسرطان يرتبطان منذ عدة سنوات بشراكة استراتيجية طويلة الأمد، تهدف إلى قيام البنك بدعم ومساندة جهود المؤسسة في مكافحة مرض السرطان وتوعية وتثقيف العامة بأهمية الفحوصات الدورية والكشف المبكر، إلى جانب حرص البنك على إقامة شراكات فعّالة مع مؤسسات وطنية مجتمعية لا تهدف إلى الربح وتحمل رسائل إنسانية نبيلة. 

 




 

 


 

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