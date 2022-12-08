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الخميس، 08-12-2022 12:35 م

بنك الإسكان ينفذ تجربة إخلاء وهمية لمبنى الإدارة العامة

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الوكيل الإخباري - فذ بنك الإسكان – البنك الأكثر والأوسع انتشاراً في المملكة- تجربة إخلاء وهمية للموظفين في مبنى الإدارة العامة – الشميساني ظهر اليوم الأربعاء الموافق 07/12/2022، بالتنسيق مع مديرية الأمن العام ومديرية الدفاع المدني، وذلك خلال فترة زمنية قصيرة تتماشى مع المعايير العالمية في هذا المجال.اضافة اعلان


وجاء تنفيذ هذه التجربة للتأكد من جاهزية وكفاءة منظومة السلامة العامة في مبنى الإدارة العامة للبنك، وضمان الالتزام بالإجراءات والتعليمات خلال عملية الإخلاء، وتقييم خطط الطوارئ الموضوعة وضمان فعاليتها ومدى استجابتها لشروط السلامة العامة في حال وقوع أي طارئ لا قدر الله.

وتضمن سيناريو الإخلاء إطلاق جرس الإنذار، والتوجيه من فريق الطوارئ المعتمد لدى البنك بإخلاء جميع الموظفين إلى نقاط التجمع المجاورة لبنك الإسكان باستخدام مخارج الطوارئ، ثم العودة إلى المكاتب بعد التأكد من سلامة الموقع بالتنسيق مع الدوائر المعنية بعملية الإخلاء.

ويشار إلى أن تجربة الإخلاء واستئناف العمل تمت بحرفية عالية وضمن فترة زمنية قياسية نسبة لعدد الموظفين وحجم مبنى البنك. وقد أظهرت التجربة التزام بنك الإسكان بأعلى معايير الأمن والسلامة للحفاظ على سلامة موظفي وعملاء البنك وممتلكاته، علماً بأنه يتم إخضاع كافة العاملين في البنك لدورات في السلامة العامة لتدريبهم حول كيفية التعامل مع أي حادث بشكل دوري مستمر.

 




 

 


 

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