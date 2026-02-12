الخميس 2026-02-12 05:17 م

بنك الإسكان ينفذ تجربة إخلاء وهمية لمبنى الإدارة العامة

الخميس، 12-02-2026 04:30 م

الوكيل الإخباري- نفذ بنك الإسكان تجربة إخلاء وهمية للموظفين في مبنى الإدارة العامة – الشميساني يوم الثلاثاء الموافق 10/2/2026، بالتنسيق مع مديرية الأمن العام ومديرية الدفاع المدني، وذلك خلال فترة زمنية قصيرة تتماشى مع المعايير العالمية في هذا المجال.

وجاء تنفيذ هذه التجربة للتأكد من جاهزية وكفاءة منظومة السلامة العامة في مبنى الإدارة العامة للبنك، وضمان الالتزام بالإجراءات والتعليمات خلال عملية الإخلاء، وتقييم خطط الطوارئ الموضوعة وضمان فعاليتها ومدى استجابتها لشروط السلامة العامة.


ويشار إلى أن تجربة الإخلاء واستئناف العمل تمت بحرفية عالية وضمن فترة زمنية قياسية نسبة لعدد الموظفين وحجم مبنى البنك. وقد أظهرت التجربة التزام بنك الإسكان بأعلى معايير الأمن والسلامة للحفاظ على سلامة موظفي وعملاء البنك وممتلكاته، علماً بأنه يتم إخضاع كافة العاملين في البنك لدورات في السلامة العامة لتدريبهم حول كيفية التعامل مع أي حادث بشكل دوري مستمر.

 
 


ا

