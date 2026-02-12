بنك الإسكان ينفذ تجربة إخلاء وهمية لمبنى الإدارة العامة

الوكيل الإخباري- نفذ بنك الإسكان تجربة إخلاء وهمية للموظفين في مبنى الإدارة العامة – الشميساني يوم الثلاثاء الموافق 10/2/2026، بالتنسيق مع مديرية الأمن العام ومديرية الدفاع المدني، وذلك خلال فترة زمنية قصيرة تتماشى مع المعايير العالمية في هذا المجال.

وجاء تنفيذ هذه التجربة للتأكد من جاهزية وكفاءة منظومة السلامة العامة في مبنى الإدارة العامة للبنك، وضمان الالتزام بالإجراءات والتعليمات خلال عملية الإخلاء، وتقييم خطط الطوارئ الموضوعة وضمان فعاليتها ومدى استجابتها لشروط السلامة العامة.