بنك الإسكان ينفذ تجربة إخلاء وهمية لمبنى الإدارة العامة

وجاء تنفيذ هذه التجربة للتأكد من جاهزية وكفاءة منظومة السلامة العامة في مبنى الإدارة العامة للبنك، وضمان الالتزام بالإجراءات والتعليمات خلال عملية الإخلاء، وتقييم خطط الطوارئ الموضوعة وضمان فعاليتها ومدى استجابتها لشروط السلامة العامة.
ويشار إلى أن تجربة الإخلاء واستئناف العمل تمت بحرفية عالية وضمن فترة زمنية قياسية نسبة لعدد الموظفين وحجم مبنى البنك. وقد أظهرت التجربة التزام بنك الإسكان بأعلى معايير الأمن والسلامة للحفاظ على سلامة موظفي وعملاء البنك وممتلكاته، علماً بأنه يتم إخضاع كافة العاملين في البنك لدورات في السلامة العامة لتدريبهم حول كيفية التعامل مع أي حادث بشكل دوري مستمر.
-
أخبار متعلقة
-
زين تُحدد خارطة طريق استكشاف تحويل الذكاء الاصطناعي إلى قوة تجارية حقيقية
-
بنك الإسكان بصدد إصدار أول سندات تمويل أزرق في المملكة تصل إلى 200 مليون دولار
-
كابيتال بنك يدعم عقد ورشة تدريبية متخصصة بالتعاون مع منصة "إدراك"
-
[دعوة] حدث Galaxy Unpacked فبراير 2026: هاتف جديد مدعوم بالذكاء الاصطناعي ينتقل لمستوى جديد
-
الهميسات يشيد بإنجازات"البوتاس العربية"
-
زين تدعم الحفل السنوي الخيري لمؤسسة فلسطين الدولية للتنمية
-
كتلة حزب مبادرة النيابية تزور "البوتاس العربية" وتشيد بأداء الشركة ومشاريعها الاستراتيجية
-
تقديراً لمشتركيها وتعزيزاً لخدماتها .. زين كاش تطلق برنامج الولاء والمكافآت CoinZat