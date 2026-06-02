بنك الإسكان يواصل تمكين طلبة مؤسسة الحسين للسرطان من خلال منح جامعية

وفي هذا السياق، جمع لقاء خاص بين البنك والمؤسسة وعدد من الطلبة المستفيدين من المنح الجامعية لهذا العام للاحتفاء بمسيرتهم التعليمية في مختلف الجامعات الأردنية، حيث بلغ إجمالي عدد الطلبة المستفيدين من المنح التعليمية التي يقدمها البنك من خلال المؤسسة حتى الآن (74) طالباً وطالبة، مما يسهم بشكل مباشر في توفير البيئة الداعمة لاستكمال دراستهم الجامعية.
ويهدف هذا اللقاء إلى متابعة أحوال الطلبة الأكاديمية والوقوف على مستجدات مسيرتهم التعليمية، بالإضافة إلى تقديم الدعم المعنوي اللازم لهم، وتعزيز قنوات التواصل المباشر بما يضمن تذليل التحديات التي قد تواجههم خلال فترة دراستهم الجامعية.
وبموجب الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين الطرفين، يمتد دعم بنك الإسكان ليشمل أبعاداً شمولية تتجاوز المنح الأكاديمية؛ متمثلة في رعاية "حفل الخير" الذي يخصص ريعه بالكامل لدعم رسالة المؤسسة، بالإضافة إلى مساندة برنامج "سِوار الحسين التطوعي"، ودعم جهود الرعاية الشمولية الموجهة لتغطية الاحتياجات المتكاملة للمرضى الذين يواجهون تحديات مادية واجتماعية نتيجة المرض وفترة العلاج.
وتأتي هذه الجهود المشتركة تجسيداً لركيزتي الصحة والتعليم اللتين تشكلان ركائز أساسية في برنامج "إمكان الإسكان"، المظلة الشاملة للمسؤولية الاجتماعية والعمل التنموي لبنك الإسكان، والتي يواصل البنك من خلالها تقديم مبادرات مستدامة تهدف إلى إحداث أثر إيجابي ومباشر في مجالات البيئة، والصحة، والتعليم، والتمكين الاجتماعي.
نبذة عن بنك الإسكان
-
أخبار متعلقة
-
جلالة الملك يزور مصانع شركة البوتاس العربية في غور الصافي ويفتتح عدداً من مشاريعها الاستراتيجية والتوسعية الكبرى
-
"طلبات الأردن" و HoopTop يوقعان شراكة لدعم وتطوير كرة السلة في الأردن
-
كابيتال بنك يرعى المسابقة الوطنية "العبقري الصغير 2026" ويقدّم منحة دراسية للفائز بالمركز الأول
-
مجمّع الملك الحسين للأعمال وجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات في الأردن "إنتاج" يعززان شراكتهما لدعم مجمّع الملك الحسين للأعمال الافتراضي
-
أطلقت JustMarkets مسابقة الذكرى السنوية الكبرى بجوائز تزيد قيمتها عن 50,000$ ومكافآت ذهبية
-
افتتاح معرض سيارات EXEED الثاني والرئيسي في الأردن في شارع مكة
-
من يوم العمل إلى سهرة المباراة: سامسونج تشعل ليالي كرة القدم في أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
-
البنك العربي يواصل تنفيذ جلسات توعية مالية للشباب بالتعاون مع مؤسسة ولي العهد