بنك الإسكان يواصل تمكين طلبة مؤسسة الحسين للسرطان من خلال منح جامعية

الثلاثاء، 02-06-2026 10:31 ص

الوكيل الإخباري-   يواصل بنك الإسكان بالتعاون مع مؤسسة الحسين للسرطان تمكين وتأمين المسيرة الأكاديمية للطلبة المصابين والناجين من السرطان، وذلك ضمن الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البنك بالمؤسسة منذ عدة سنوات.

وفي هذا السياق، جمع لقاء خاص بين البنك والمؤسسة وعدد من الطلبة المستفيدين من المنح الجامعية لهذا العام للاحتفاء بمسيرتهم التعليمية في مختلف الجامعات الأردنية، حيث بلغ إجمالي عدد الطلبة المستفيدين من المنح التعليمية التي يقدمها البنك من خلال المؤسسة حتى الآن (74) طالباً وطالبة، مما يسهم بشكل مباشر في توفير البيئة الداعمة لاستكمال دراستهم الجامعية.


ويهدف هذا اللقاء إلى متابعة أحوال الطلبة الأكاديمية والوقوف على مستجدات مسيرتهم التعليمية، بالإضافة إلى تقديم الدعم المعنوي اللازم لهم، وتعزيز قنوات التواصل المباشر بما يضمن تذليل التحديات التي قد تواجههم خلال فترة دراستهم الجامعية.


وبموجب الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين الطرفين، يمتد دعم بنك الإسكان ليشمل أبعاداً شمولية تتجاوز المنح الأكاديمية؛ متمثلة في رعاية "حفل الخير" الذي يخصص ريعه بالكامل لدعم رسالة المؤسسة، بالإضافة إلى مساندة برنامج "سِوار الحسين التطوعي"، ودعم جهود الرعاية الشمولية الموجهة لتغطية الاحتياجات المتكاملة للمرضى الذين يواجهون تحديات مادية واجتماعية نتيجة المرض وفترة العلاج.


وتأتي هذه الجهود المشتركة تجسيداً لركيزتي الصحة والتعليم اللتين تشكلان ركائز أساسية في برنامج "إمكان الإسكان"، المظلة الشاملة للمسؤولية الاجتماعية والعمل التنموي لبنك الإسكان، والتي يواصل البنك من خلالها تقديم مبادرات مستدامة تهدف إلى إحداث أثر إيجابي ومباشر في مجالات البيئة، والصحة، والتعليم، والتمكين الاجتماعي.


