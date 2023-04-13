بنك الإسكان يواصل دعمه لبرامج تكية أم علي

الوكيل الإخباري - جدَّد بنك الإسكان اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي تَجمعه لأكثر من عقد مع تكية أم علي، وذلك للاستمرارِ في دعمها في تنفيذ مجموعة من برامجها ونشاطاتها المتعددة لا سيما خلال شهر رمضان المبارك، وذلك انطلاقاً من حرص البنك على المساهمة في مواجهة التحديات المجتمعية المُلحة التي يُعد تَحقيق الأمن الغذائي مِن أبرزِها، بِما يتوافق مع مقتضيات التكافل المستدام وبما يبني على النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها خلال الأعوام الماضية.

وفي إطار التعاون بين بنك الإسكان وتكية أم علي، شَارك مُتطوعي البنك من فريق "عطاء الإسكان" الذي يُعد سفيرُ البنك وَوَجهُه الخيري والإنساني في تطبيق استراتيجيته للمسؤولية الاجتماعية، في توزيع طرود الخير على الأسر العفيفة المُستفيدة من خدمات تكية أم علي وحسب الشروط والمعايير المعتمدة لديها، بالإضافة إلى سَكب وجبات الطعام للصائمين في موائد الرّحمن ممن تستقبلهم تكية أم علي في مقرها الرئيسي.

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وتُعتبر شراكة البنك مع تكية أم علي واحدة من أنشطة البنك المنبثقة من استراتيجيته للمسؤولية الاجتماعية التي يُقدّم من خلالها الدَّعم للعديد من القطاعات والمؤسسات والأطياف المجتمعية، كما يُتيح البنك لموظفيه من خلال الأنشطة المرتبطة بتلك الاستراتيجية المشاركة بِفعاليات تُسهم في إحداث التغيير الإيجابي لدى الموظفين من خلال تأدية مسؤولياتهم وواجباتهم المجتمعية بالتطوع ضمن فريق "عطاء الإسكان".



ويُشار إلى أن تكية أم علي مؤسسة غير حكومية وغير ربحية تأسست عام 2003 وتهدف إلى مكافحة الفقر الغذائي في الأردن وتعمل حالياً على توفير الدعم الغذائي الشهري لأسر تعيش تحت خط الفقر الغذائي في كافة محافظات المملكة، حيث تقوم بإيصال الطرود الغذائية شهرياً وعلى مدار العام لهذه الأسر.