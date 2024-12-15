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بنك الإسكان يواصل رعايته الماسية للجمعية العربية لحماية الطبيعة

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بنك الإسكان
الأحد، 15-12-2024 09:08 ص

الوكيل الإخباري-   أعلن بنك الإسكان عن مواصلة دعمه لبرنامج القافلة الخضراء أحد برامج الجمعية العربية لحماية الطبيعة من خلال رعايته الماسية، كما وشارك بزراعة 500 شجرة مثمرة في ديرعلا - الأغوار الوسطى من أصل 2000 شجرة قام البنك بالتبرع بها. 

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ويأتي تنفيذ هذه المبادرة انسجاماً مع أهداف برنامج البنك للمسؤولية الاجتماعية "إمكان الإسكان" ضمن قطاع البيئة، لحماية البيئة وزيادة الرقعة الخضراء في المملكة، وترجمة للشراكة الاستراتيجية التي تربط بين بنك الإسكان والجمعية العربية لحماية الطبيعة والتي تتضمن دعم زراعة الأشجار المثمرة في مختلف مناطق المملكة، بهدف زيادة الرقعة الخضراء والحد من التصحر وتعزيز الأمن الغذائي.


وقد شارك في تنفيذ الفعالية متطوعون من برنامج البنك "إمكان الإسكان"، وبما ينسجم مع حرص البنك على تنفيذ مبادرات تعزز روح وقيم العمل الجماعي والتطوعي لتحقيق أهداف نبيلة تعود بالنفع على المجتمع. 


ويذكر أن برنامج "القافلة الخضراء" الذي أطلقته الجمعية منذ عام 2003، يمثل رؤية تنموية شاملة تهدف لتعزيز الوعي بأهمية زراعة الأشجار كركيزة حضارية، ولدعم المجتمعات الأقل حظاً عبر توفير دخل إضافي من الأشجار المثمرة، بما يحد من الفقر والبطالة ويحقق استدامة الموارد للأجيال القادمة.

 
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