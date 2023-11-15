بنك الإسكان يوفر لعملائه خدمة Apple Pay في الأردن

الوكيل الإخباري - أعلن بنك الإسكان، عن توفيرخدمة Apple Pay، التي تعتبر من أكثر طرق الدفع الرقمية أماناً والأعلى خصوصية حيث تتيح للعملاء إجراء عمليات الدفع الخاصة بهم بأنفسهم دون تلامس ودون الحاجة للتبادل النقدي، مع حماية كل تعاملاتهم المالية وبياناتهم الشخصية بالاعتماد على قدرات أجهزة Apple.

ومن خلال هذه الخدمة، يستطيع عميل البنك إتمام عملية الدفع دون تلامس بتمرير هاتف iPhone أوساعة ـ Apple Watch الخاصة به بالقرب من جهاز نقاط البيع، لتتم المصادقة على عملية الدفع مقابل المشتريات في كل مرة عبر خدمة Apple Pay، وذلك من خلال خاصية التعرف على الوجه أو البصمة أو رمز الدخول السري لمرة واحدة والخاص بالمستخدم على الهاتف أو الساعة، حيث يتم تعيين رمز خاص لكل عملية شراء لضمان أعلى درجات الأمان.

ويمكن الاستفادة من الخدمة التي تحظى بقبول واسع لدى شبكة واسعة من نقاط البيع، بما في ذلك المحلات التجارية، والصيدليات، والمطاعم، والمقاهي، وغيرها.

وعلاوة على توافرها على هواتف وساعات Apple، تتوافر خدمة Apple Pay من بنك الإسكان على أجهزة الـiPadوMac، ما يتيح للعملاء إمكانية إتمام عمليات الشراء والدفع بشكل أسرع وأكثر سلاسة، سواء على التطبيقات أو على الويب باستخدام متصفح سفاري (Safari)، دون الحاجة لإنشاء حسابات أو تكرار إدخال بيانات الشحن والفوترة في العمليات المختلفة.

ومن شأن الخدمة الجديدة تسهيل دفع قيمة توصيل المشتريات من الطعام، ومشتريات التسوق عبر الإنترنت، ودفع أجرة استخدام وسائل النقل ومواقف السيارات، وغيرها، كما يمكن استخدامها لإجراء المدفوعات داخل التطبيقات التي تتضمنها ساعة Apple Watch، ما يعزز من مزايا الأمان والخصوصية التي تعتبر جوهر خدمة Apple Pay.

ولضمان أعلى درجات الخصوصية والأمان في خدمة Apple Pay، فإنه وعند استخدام العملاء لبطاقات الائتمان والدفع المباشر و البطاقات المدفوعة مسبقاً، لا يتم تخزين أرقام البطاقات الفعلية على أجهزة Apple بل يتم تحديدها و تشفيرها وتخزينها بشكل آمن على الشريحة المصدقة والمعتمدة المتوفرة بالأجهزة وفقا لمعايير القطاع المصممة لتخزين معلومات الدفع بأمان.

ويشار إلى أن خدمة Apple Pay تتميز بكونها سهلة الإعدادات على هواتف iPhone، فبمجرد فتح تطبيق Wallet، لن يتطلب الأمر سوى الضغط على الرمز +، واتباع الخطوات لإضافة بطاقات الائتمان أو الدفع المباشر أوالبطاقات المدفوعة مسبقاً من بنك الإسكان. وبمجرد قيام العملاء بإضافة بطاقاتهم على أجهزةiPhone وApple Watch وiPad وMac، سيمكنهم البدء باستخدام خدمةApple Pay على أي من هذه الأجهزة على الفور، في الوقت الذي يمكنهم الاستمرار في الاستفادة من جميع المكافآت والمزايا التي تقدمها بطاقات بنك الإسكان.

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