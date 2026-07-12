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بنك الإسكان يوقع اتفاقية برنامج "الضمان من أجل التوظيف" مع الشركة الأردنية لضمان القروض

بنك الإسكان يوقع اتفاقية برنامج "الضمان من أجل التوظيف" مع الشركة الأردنية لضمان القروض
بنك الإسكان يوقع اتفاقية برنامج "الضمان من أجل التوظيف" مع الشركة الأردنية لضمان القروض
الأحد، 12-07-2026 02:36 م

الوكيل الإخباري-   وقّع بنك الإسكان اتفاقية تعاون مع الشركة الأردنية لضمان القروض للانضمام إلى برنامج "الضمان من أجل التوظيف"، وتأتي هذه الشراكة النوعية لتمكّن بنك الإسكان من توفير حلول تمويلية أكثر مرونة وشمولية لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما يساهم بشكل مباشر في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وتوسيع نطاق الأعمال، وزيادة القدرة التنافسية لهذه المشاريع.

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وفي تعليقه على توقيع الاتفاقية، أكد الرئيس التنفيذي لبنك الإسكان، عمّار الصفدي، أن انضمام البنك لهذا البرنامج يجسد التزامه الراسخ بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها المحرك الرئيس للاقتصاد الوطني. وأوضح أن البنك يسعى من خلال هذا التعاون إلى تذليل العقبات التمويلية أمام هذه المشاريع، مما يتيح لها فرصاً أكبر للتوسع والابتكار، ويعزز في الوقت ذاته من قدرتها على استحداث فرص عمل مستدامة.


ومن جانبه، أكد السيد عدنان ناجي، المدير العام للشركة الأردنية لضمان القروض، أن برنامج "الضمان من أجل التوظيف" يجسد توجهاً تنموياً يربط التمويل مباشرةً بخلق فرص العمل وتحقيق أثر اقتصادي ملموس، حيث يهدف إلى تمكين المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل اللازم للتوسع والنمو مقابل المساهمة في توليد وظائف جديدة للأردنيين. 


وأضاف أن البرنامج يعزز الشمول المالي من خلال إتاحة التمويل لشريحة أوسع من المشاريع، وفي الوقت ذاته يخفف المخاطر الائتمانية على البنوك ومؤسسات التمويل، بما يدعم زيادة التدفقات التمويلية نحو القطاعات الإنتاجية ويعزز النمو الاقتصادي المستدام في المملكة.


يُذكر أن برنامج "الضمان من أجل التوظيف" يُنفذ من قبل الشركة الأردنية لضمان القروض بتمويل من الحكومة الألمانية من خلال بنك التنمية الألمانيKfW))، ويهدف إلى تحفيز قطاع التمويل المصرفي لتعزيز مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في التنمية المستدامة، وخلق فرص عمل نوعية في كافة محافظات المملكة.

gnews

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