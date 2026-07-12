بنك الإسكان يوقع اتفاقية برنامج "الضمان من أجل التوظيف" مع الشركة الأردنية لضمان القروض

وفي تعليقه على توقيع الاتفاقية، أكد الرئيس التنفيذي لبنك الإسكان، عمّار الصفدي، أن انضمام البنك لهذا البرنامج يجسد التزامه الراسخ بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها المحرك الرئيس للاقتصاد الوطني. وأوضح أن البنك يسعى من خلال هذا التعاون إلى تذليل العقبات التمويلية أمام هذه المشاريع، مما يتيح لها فرصاً أكبر للتوسع والابتكار، ويعزز في الوقت ذاته من قدرتها على استحداث فرص عمل مستدامة.
ومن جانبه، أكد السيد عدنان ناجي، المدير العام للشركة الأردنية لضمان القروض، أن برنامج "الضمان من أجل التوظيف" يجسد توجهاً تنموياً يربط التمويل مباشرةً بخلق فرص العمل وتحقيق أثر اقتصادي ملموس، حيث يهدف إلى تمكين المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل اللازم للتوسع والنمو مقابل المساهمة في توليد وظائف جديدة للأردنيين.
وأضاف أن البرنامج يعزز الشمول المالي من خلال إتاحة التمويل لشريحة أوسع من المشاريع، وفي الوقت ذاته يخفف المخاطر الائتمانية على البنوك ومؤسسات التمويل، بما يدعم زيادة التدفقات التمويلية نحو القطاعات الإنتاجية ويعزز النمو الاقتصادي المستدام في المملكة.
يُذكر أن برنامج "الضمان من أجل التوظيف" يُنفذ من قبل الشركة الأردنية لضمان القروض بتمويل من الحكومة الألمانية من خلال بنك التنمية الألمانيKfW))، ويهدف إلى تحفيز قطاع التمويل المصرفي لتعزيز مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في التنمية المستدامة، وخلق فرص عمل نوعية في كافة محافظات المملكة.
-
أخبار متعلقة
-
البيروتي-الأردن يحصل على شهادتي ISO و HACCP العالميتين في سلامة الغذاء بعد ١٠ ايام من الافتتاح التجريبي
-
زين تطلق دورة جديدة من برنامج الإقلاع عن التدخين لموظفيها بالتعاون مع مركز الحسين للسرطان
-
البنك العربي يطلق حملة ترويجية لحساب "عبر الحدود" للمغتربين الأردنيين
-
زين ترعى سباق الحسين لتسلق مرتفع الرمان 2026
-
اكاديميه الفا ليب لتنميه و تطوير المواهب تواصل التميز و الإبداع
-
لا يتوجب على الذكاء الاصطناعي أن يتفوق عليك في التفكير... بل يتوجب عليه أن يفهمك
-
كابيتال بنك يحتفي باختتام مبادرة "الجبال السبعة" رحلتها دعماً لأطفال مركز الحسين للسرطان
-
بنك الإسكان يصدر أول إسناد قرض أزرق في الأردن بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية