بنك الإسكان يوقع وثيقة الشروط والأحكام مع شركة مشروع الناقل الوطني

10:10 ص

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الوكيل الإخباري- أعلن بنك الإسكان عن توقيع وثيقة الشروط والأحكام مع شركة مشروع الناقل الوطني، والتي سيرتب بنك الإسكان بموجبها قرض تجمع بنكي لمشروع الناقل الوطني بقيمة تصل إلى 770 مليون دولار. ووقع الوثيقة في مبنى الإدارة العامة لبنك الإسكان الرئيس التنفيذي للبنك عمّار الصفدي، ومدير عام شركة مشروع الناقل الوطني جاد حريبة، بحضور عدد من ممثلي الطرفين. اضافة اعلان





وستُمكن هذه الوثيقة شركة مشروع الناقل الوطني التي تم تأسيسها من قبل شركتي Meridiam وSuez والتي تُعد من أبرز الشركات العالمية في تنفيذ مشاريع البنية التحتية والمياه في العالم، من المضي قدماً في مشروع الناقل الوطني.



حيث سيُسهم قرض التجمع البنكي في توفير جزء مهم من التمويل اللازم لمشروع الناقل الوطني الذي سيتضمن تنفيذ محطة تحلية لمياه البحر الاحمر، ونقل المياه عبر خطوط نقل وأنابيب ومحطات ضخ تمتد من العقبة وصولا للعاصمة عمّان، وذلك بهدف توفير ما يقارب ٣٠٠ مليون متر مكعب من المياه الصالحة للشرب سنوياً لمدينتي العقبة وعمّان، وهو ما يكفي لتلبية احتياجات حوالي 4 ملايين مواطن سنوياً.



وفي هذا السياق، أعرب الرئيس التنفيذي لبنك الإسكان، عمّار الصفدي، عن اعتزازه بقيادة بنك الإسكان لهذا التجمّع البنكي الأمر الذي يؤكد على قوة بنك الإسكان ومكانته الريادية في السوق المصرفي الأردني، وبأن يكون البنك جزءاً من هذا المشروع الذي يُعد من أهم وأبرز المشاريع الاستراتيجية والحلول المستدامة التي أطلقتها الحكومة الأردنية لمعالجة تحديات الأمن المائي المزمنة في المملكة.



وأشار الصفدي إلى أن إدارة الصفقات التمويلية الكبرى ليس بجديد على بنك الإسكان، مما يعكس قدرة وكفاءة منتجات البنك وقدرته على توفير حلول تمويلية متكاملة لدعم المشاريع التنموية التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني.



ومن جهته، عبّر مدير عام شركة مشروع الناقل الوطني، جاد حريبة عن تقديره لبنك الإسكان الرائد دائماً في دعم المشاريع الوطنية، معرباً عن تفاؤله بهذه الخطوة التى سيتم بموجبها المباشرة بترتيب قرض التجمع البنكي، بهدف البدء في تنفيذ مشروع الناقل الوطني وتحقيق نقلة نوعية في مشاريع البنية التحتية والمياه في المملكة.



ويعتبر هذا التمويل نموذجاً للتعاون الفعّال الذي يعكس التزام البنوك بدعم المشاريع الوطنية، وتعزيز التنمية المستدامة في المملكة.