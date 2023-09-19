الثلاثاء 19-09-2023
الوكيل الاخباري

توفير 22 مليون دينار لتطوير منفذ الدرة الحدودي مع السعودية

الخصاونة يكشف عن قرار قريب ستتخذه الحكومة

التربية: تحويل مستحقات معلمي الإضافي الأردنيين إلى البنوك اليوم

العاصمة الأعلى.. نحو 45 ألف واقعة زواج و13 ألف طلاق في الأردن العام الماضي

الصفدي ينقل تهنئة الملك للمستشار الألماني

الملكة: المشاعر تجاه اللاجئين والمهاجرين أصبحت مستقطبة ومسيسة

ذو الـ 7 سنوات .. وفاة الطالب معتز أبو الخيل

مدينتان عربيتان ضمن أجمل مدن العالم لعام 2023 - أسماء

الشاب الكفيف "سليمان مأمون" يروي تفاصيل تفوقه بكلية لومينوس

الإفتاء توضح حكم بيع السلعة بأقلّ من سعر السوق

الثلاثاء، 19-09-2023 12:49 م

بنك الإسكان "Top Employer Jordan 2023"

WhatsApp Image 2023-09-19 at 12.47.57 PM


الوكيل الإخباري - حقّق بنك الإسكان إنجازاً جديداً بحصوله على شهادة "Top Employer Jordan 2023"، والمقدمة من منظمة Top Employers Institute التي تنظم برنامجاً سنوياً للمصادقة على تميز المؤسسات التي تثبت نجاحها في خلق بيئة عمل متميزة، وتقدم فرص التطور والمزايا الاستثنائية لموظفيها.

اضافة اعلان


ويأتي حصول البنك على هذه الشهادة المرموقة انطلاقاً من جهوده في تطبيق أفضل الاستراتيجيات والممارسات والسياسات الخاصة بإدارة موارده البشرية، بما يتضمنه ذلك من برامج نوعية تغطي جوانب التدريب والتأهيل والتطوير والتحفيز المتكافئة، فضلاً عن مبادرات تعزيز المشاركة المجتمعية، الهادفة جميعها لتعزيز التقدم المهني، والارتقاء بالأداء والتميز المؤسسي بما يثري مسيرة موظفيه المهنية، لإيمانه بدورهم كشريك استراتيجي وفاعل في دعم رؤاه وتحقيق أهدافه، وبما ينعكس إيجاباً على تجربة ورضا عملائه.


وكان البنك قد حاز على شهادة "Top Employer Jordan 2023" بناءً على نتائج تقييم شاملة ومتكاملة، قائمة على منهجية البحث في الحقائق وتدقيق المعلومات التي يتم جمعها من خلال منظمة Top Employers Institute، وتخضع لبحث شامل يتضمن الجوانب الملموسة والعوامل الخاصة ببيئة العمل الداخلية بالتركيز على الموارد البشرية؛ لضمان وجود أفضل الممارسات والسياسات التي تتعلق بإدارة أنشطة الموارد البشرية الشاملة لتطوير الموظفين، إضافة إلى توفير بيئة عمل مثالية ومميزة.


وتعد منظمة Top Employers Institute من المنظمات المعتمدة عالمياً والتي تتخصص في إبراز وتقدير تميز المؤسسات من حيث جهودهم في خلق بيئة عمل وظروف مميزة لموظفيهم.

ويتخذ المعهد من هولندا مقراً رئيساً له؛ حيث بدأ عمله في العام 1991 متمكناً من الاعتراف بجهود عدد لا يستهان به من أفضل أصحاب العمل حول العالم.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
ara

البنك العربي يجدد دعمه لقرى الأطفال SOS

Pic 1

الملكية الأردنية وشركة امبراير تُنظمان رحلة ترويجية فوق مدينة عمان

Jiza school renovation

"جورامكو" تنهي أعمال تجديد المبنى الخاص بالفرع الفندقي في مدرسة الجيزة الثانوية الشاملة للبنين

4. Samsung Display will showcase cutting-edge OLED solutions at IAA Mobility 2023 in Munich, Germany, on September 5

سامسونج تستعرض مجموعة شاملة من أحدث تقنيات وحلول المركبات في معرض السيارات الدولي في ميونخ "IAA MOBILITY 2023"

(602)

مجموعة فاين الصحية القابضة تواصل الاستثمار في الشركة المثالية للطباعة وتضاعف قدرتها الإنتاجية

SnipImage

شركة ميناء حاويات العقبة تصدر النسخة الثانية عشرة من تقرير الاستدامة السنوي للعام 2022

أخبار متعلقة
جامعة مؤتة

جامعة مؤتة تكرّم بنك الإسكان لدعمه جائزة مؤتة للريادة والابتكار للعام 2023

134735-Kids Savings-PR-01

جوائز قيّمة ومتنوعة لمدخري حسابات توفير "مستقبلي"

135590-Building with 50th logo

بنك الإسكان يحتفل بمرور خمسين عاماً على تأسيسه ويطلق حملة "خمسون عاماً ونبقى بنكك للحياة"