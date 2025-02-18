بنك الإسكان "Top Employer Jordan 2025" للعام الثالث على التوالي

وجاء هذا التقدير بعد اجتياز البنك تقييماً شاملاً استند إلى معايير دقيقة شملت بيئة العمل، واستراتيجيات التوظيف والتنوع والشمول، ومبادرات التدريب والتطوير والتحفيز والمكافآت، وغيرها من الجوانب التي تسهم في تعزيز تجربة الموظفين لدى البنك، مستوفياً كافة المعايير التي تضمنت تحليلاً معمقاً لبيئة العمل ومدى دعمها للتعاون والنمو المهني، مع التركيز على الاستثمار في العنصر البشري. وتسلّم البنك شهادته للمرة الثالثة على التوالي ضمن حفل الجائزة الذي أقيم مؤخراً في مدريد/ اسبانيا.
وتعكس هذه الشهادة احتفاظ البنك بريادته في طليعة مؤسسات القطاع المصرفي الأردني، ومدى التزامه المتواصل بتطوير بيئة عمله الداخلية بما يدعم الموظفين الحاليين والجدد في تحقيق أقصى إمكاناتهم وتمكينهم من تطوير أنفسهم مهنياً وذاتياً، فيما تؤكد من جهة أخرى على كفاءة سياسات البنك التشغيلية واتساقها مع أهدافه الداعمة للإبداع والابتكار والنمو والتقدم.
ويحرص بنك الإسكان على توفير بيئة مثالية للنمو المهني والتطور المستدام، من خلال التدريب والتأهيل والتحفيز والمشاركة المجتمعية، بما يتواءم مع استراتيجياته الداعمة للابتكار والتكامل. كما يقود العديد من المبادرات والبرامج الاستراتيجية الهادفة إلى خلق المزيد من القيادات الكفؤة القادرة على رفع مستوى الأداء والإنجاز، وبالتالي ضمان التفوق والاستدامة.
ومن الجدير بالذكر أن شهادة Top Employer تُعد واحدة من أهم الجوائز العالمية في مجال التميز في إدارة الموارد البشرية، تمنحها منظمة Top Employers Institute التي تأسست في عام 1991 في هولندا، وتعد من أبرز المؤسسات العالمية المتخصصة في تصنيف بيئات العمل، وتقدير الشركات الملتزمة بالتميز في مجال الموارد البشرية.
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