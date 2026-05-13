بنك الاتحاد الشريك الحصري لمسابقة "الاستثمار والأسواق" في "كينغز أكاديمي" لتعزيز الثقافة المالية لدى الشباب

03:20 م

الوكيل الإخباري- عمّان – أعلن بنك الاتحاد عن رعايته الحصرية لمسابقة "الاستثمار والأسواق" التي تنظمها "كينغز أكاديمي"، في خطوة تعكس التزامه المتواصل بتعزيز الثقافة المالية لدى الشباب في الأردن، من خلال مبادرة أكاديمية تتيح لهم اختبار مفاهيم الأسواق والاستثمار ضمن تجربة عملية تحاكي الواقع. اضافة اعلان





وجاء الإعلان عن هذه الشراكة خلال حفل توقيع رسمي أُقيم في حرم "كينغز أكاديمي"، بحضور الرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد منتصر دوّاس وممثلين عن إدارة المدرسة، حيث تهدف المبادرة إلى ربط الطلبة بمفاهيم الأسواق المالية الحقيقية ضمن إطار تعليمي مهني ومنظم، يسهم في تطوير مهاراتهم وإعدادهم لمتطلبات المستقبل الاقتصادي والمالي.



وتستهدف المسابقة في سنتها الأولى، التي ستنطلق مع بداية العام الدراسي القادم، ما يزيد على 300 من طلبة المدارس الثانوية الخاصة في مختلف أنحاء المملكة، لتعريفهم بمبادئ الاستثمار والأسواق المالية في مرحلة مبكرة، وتعزيز فهمهم لآليات اتخاذ القرار المالي وإدارة المخاطر، ضمن بيئة تعليمية تعتمد على التطبيق العملي والتفكير التحليلي.



وتعتمد المسابقة على منصة محاكاة متطورة تقوم بتصميمها شركة البرمجيات التعليمية الكندية Stock-Trak، المتخصصة في تقديم حلول تداول افتراضية بنظام محاكاة أسواق الأسهم للمؤسسات التعليمية والجهات المؤسسية، تتيح للطلبة بناء محافظ استثمارية افتراضية ومتابعة أدائها وفق حركة الأسواق المالية الحقيقية، بما يمنحهم تجربة تفاعلية تحاكي بيئة الاستثمار الواقعية، وتسهم في تطوير مهارات أساسية تشمل تحليل الاستثمار، واتخاذ القرار، وإدارة المخاطر، والعمل الجماعي، والتواصل الفعّال.



وبهذه المناسبة، أكد الرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد، منتصر دوّاس، أن هذه الشراكة تمثل استثماراً طويل الأمد في بناء جيل يمتلك الوعي والمعرفة المالية، وقادراً على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية وفهم طبيعة الأسواق الحديثة، مشيراً إلى أهمية توفير منصات تعليمية تطبيقية تربط المعرفة الأكاديمية بالتجربة العملية.



وأضاف دوّاس أن المسابقة لا تقتصر على الجانب التنافسي فحسب، بل توفر تجربة تعليمية متكاملة تعزز مهارات التفكير النقدي والتحليل المالي لدى الطلبة، وتفتح أمامهم المجال للتفاعل المباشر مع خبراء ومتخصصين في القطاع المالي والاستثماري.



ومن المقرر أن تُختتم المسابقة بجولة نهائية تُقام في "كينغز أكاديمي"، حيث ستتولى لجنة تحكيم تضم ممثلين عن بنك الاتحاد وخبراء من قطاعي الاستثمار وريادة الأعمال تقييم المشاريع والفرق المتأهلة، واختيار الفائزين بناءً على معايير مهنية وتطبيقية دقيقة.



ومن جانبها، أكدت مديرة كينغز أكاديمي، بيني تاونسند، أن هذه المبادرة الطلابية المنشأ جاءت تجسيداً لرؤية جلالة الملك عبد الله الثاني المتمثلة في تمكين الشباب الأردني وإعداده للمشاركة الفاعلة في الاقتصاد الوطني من خلال تعريفهم بمفاهيم تحليل الاستثمار والمسؤولية المالية في مرحلة عمرية مبكرة. وأضافت تاونسند أن هذه المسابقة تدعم الأولويات الوطنية المرتبطة بتطوير المهارات وتعزيز القيادة والمشاركة الاقتصادية.



تجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة استُوحيَت من قبل طالبي كينغز أكاديمي سامي العطعوط من الصف الثاني عشر وسليمان عربيات من الصف الحادي عشر، لتكون مشروعاً أكاديمياً طويل الأمد، مع خطط مستقبلية للتوسع على مستوى المملكة والمنطقة، بما يعزز دور الأردن كمركز داعم لتطوير المواهب الشابة في مجالات الاستثمار والاقتصاد وريادة الأعمال.