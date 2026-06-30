بنك الاتحاد ومنصة EdenMountain يفتحان آفاقاً جديدة أمام الشركات الأردنية للنمو والتوسع إقليمياً

الوكيل الإخباري- أعلن بنك الاتحاد عن شراكة مع منصة EdenMountain، وهي أول منصة عالمية تتيح للشركات إصدار وتداول الحقوق غير التشغيلية للمؤسسات (ENORs)، حيث تحوّل الحقوق الإقليمية غير المُشغّلة إلى أصول قابلة للتداول ومدرّة للعوائد. وتأتي هذه الشراكة تعبيراً عن التزام البنك بتوفير أدوات ومسارات جديدة تساعد عملاءه على تنمية أعمالهم بطرق لم تكن متاحة لهم من قبل.

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بموجب هذه الشراكة، سيتمكن عملاء بنك الاتحاد من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، والشركات الكبرى، ورواد الأعمال، والأفراد - من الوصول إلى سوق EdenMountain الرقمي، حيث يمكنهم التوسع في أسواق جديدة أو منح حقوق علاماتهم التجارية لمستثمرين مهتمين في مناطق جغرافية مختلفة.



تنبع هذه الشراكة من إيمان بنك الاتحاد بأهمية توفير أدوات وفرص تتخطى الخدمات المصرفية التقليدية. فالكثير من الشركات تمتلك قيمة حقيقية في علاماتها التجارية وأصولها، لكنها لا تعرف كيف تستثمرها. وتفتح هذه الشراكة باباً عملياً لإعادة النظر في هذه الأصول وتحويلها إلى فرص نمو فعلية.



ستنطلق الشراكة بمرحلة تجريبية في السوق الأردني، تهدف إلى فهم احتياجات العملاء وقياس مدى اهتمامهم باستكشاف هذه الفرص، مع الأخذ بعين الاعتبار إمكانية التوسع في المستقبل.



وقال الرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد منتصر دوّاس: “نرى يومياً شركات وأفراداً يمتلكون أصولاً وعلامات تجارية ذات قيمة حقيقية، لكنهم لا يعرفون كيف يستثمرونها خارج حدودهم الجغرافية. شراكتنا مع EdenMountain تفتح أمامهم هذا الباب، وتمنحهم إمكانية الوصول إلى أسواق ومستثمرين جدد بطريقة منظمة وواضحة. هذا هو دورنا كبنك - أن نفتح لعملائنا أبواباً لم يعرفوا أنها موجودة.”

وأضاف دوّاس أن هذه الشراكة تعكس رؤية البنك في مساعدة عملائه على مواكبة الفرص الجديدة في الاقتصاد الرقمي، محلياً وإقليمياً ودولياً.



من جانبه، قال حسام شبكشي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة EdenMountain: “نؤمن بأن كثيراً من الشركات الأردنية تمتلك علامات تجارية قوية وقادرة على النمو خارج حدود السوق المحلي، لكنها تحتاج إلى النموذج الصحيح والشريك المناسب للوصول إلى هذه الفرص. ومن خلال شراكتنا مع بنك الاتحاد، سنتمكن من الوصول إلى شريحة أوسع من هذه الشركات، ومساعدتها على تحويل قيمة علاماتها التجارية إلى فرص توسع حقيقية في أسواق جديدة.”



وأضاف شبكشي أن المرحلة التجريبية ستتيح للطرفين فهم طبيعة السوق الأردني بشكل أعمق والعمل معاً على بناء مبادرات توعوية تساعد الشركات ورواد الأعمال على اكتشاف القيمة الكامنة في علاماتهم التجارية والاستفادة منها.