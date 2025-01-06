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بنك الاتحاد يبدأ بتقديم خدماته البنكية في العراق

بنك الاتحاد
بنك الاتحاد
الإثنين، 06-01-2025 07:04 م

الوكيل الإخباري-    في خطوة مهمة في مسيرة توسعه الإقليمي، أعلن بنك الاتحاد عن البدء بتقديم خدماته البنكية في السوق العراقي من خلال افتتاح أول فرع له في بغداد، بعد أن  حصل البنك على موافقة البنك المركزي العراقي والبنك المركزي الأردني لمباشرة أعماله في العراق.

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تأتي هذه الخطوة في إطار رؤية بنك الاتحاد الاستراتيجية لتوسيع نطاق عملياته، وتعزيز وجوده الإقليمي بهدف تقديم خدمات بنكية عالية الجودة لشريحة أوسع من العملاء في مختلف أنحاء المنطقة، بما يتماشى مع طموحات البنك في تحقيق نمو مستدام وشامل.


وعبّرت السيدة ناديا السعيد، الرئيسة التنفيذية لبنك الاتحاد عن فخرها بهذه الخطوة قائلة: "إن توسعنا في العراق الشقيق يعكس التزامناً بتلبية احتياجات عملائنا أينما كانوا وينطلق من إيماننا بأهمية السوق العراقي كأحد الأسواق الرئيسية في المنطقة و يأتي للبناء على علاقاتنا المصرفية القائمة منذ سنوات لخدمة السوق العراقي."


 يتطلع بنك الاتحاد للعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الأردن والعراق ولتعزيز التبادل التجاري والمالي بين البلدين الشقيقين.


نبذة عن بنك الاتحاد


بنك الاتحاد هو مؤسسة مصرفية ومالية تركّز جهودها على خدمة العملاء منذ عام 1987. تحتل مجموعة بنك الاتحاد مكانة بارزة في الأردن وتتكون من عدة شركات، من ضمنها شركة وساطة مالية (الاتحاد للوساطة المالية)، وشركة تأجير تمويلي (الاتحاد للتأجير التمويلي). كما يمتلك بنك الاتحاد حصة نسبتها 10٪ من البنك الوطني في فلسطين ويشغل مقعداً في مجلس إدارته. في عام 2017، استحوذ بنك الاتحاد على حصة مسيطرة من الأسهم في بنك صفوة الإسلامي. وفي عام 2024، توسّع بنك الاتحاد إقليمياً بافتتاح أول فرع له في العراق.

 
gnews

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