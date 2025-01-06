بنك الاتحاد يبدأ بتقديم خدماته البنكية في العراق

الوكيل الإخباري- في خطوة مهمة في مسيرة توسعه الإقليمي، أعلن بنك الاتحاد عن البدء بتقديم خدماته البنكية في السوق العراقي من خلال افتتاح أول فرع له في بغداد، بعد أن حصل البنك على موافقة البنك المركزي العراقي والبنك المركزي الأردني لمباشرة أعماله في العراق.

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تأتي هذه الخطوة في إطار رؤية بنك الاتحاد الاستراتيجية لتوسيع نطاق عملياته، وتعزيز وجوده الإقليمي بهدف تقديم خدمات بنكية عالية الجودة لشريحة أوسع من العملاء في مختلف أنحاء المنطقة، بما يتماشى مع طموحات البنك في تحقيق نمو مستدام وشامل.



وعبّرت السيدة ناديا السعيد، الرئيسة التنفيذية لبنك الاتحاد عن فخرها بهذه الخطوة قائلة: "إن توسعنا في العراق الشقيق يعكس التزامناً بتلبية احتياجات عملائنا أينما كانوا وينطلق من إيماننا بأهمية السوق العراقي كأحد الأسواق الرئيسية في المنطقة و يأتي للبناء على علاقاتنا المصرفية القائمة منذ سنوات لخدمة السوق العراقي."



يتطلع بنك الاتحاد للعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الأردن والعراق ولتعزيز التبادل التجاري والمالي بين البلدين الشقيقين.



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