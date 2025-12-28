بنك الاتحاد يتوّج بجائزة "توظيف المرأة" من هيئة الأمم المتحدة

الوكيل الإخباري- في خطوة تؤكد ريادته المستمرة في خلق بيئة عمل أكثر شمولاً، توّج بنك الاتحاد جهوده الممتدة لسنوات بحصوله على "جائزة توظيف المرأة"، وذلك خلال الحفل السنوي لمبادئ تمكين المرأة (WEPs) لعام 2025، الذي أقيم مؤخراً بتنظيم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

ويأتي هذا التكريم تتويجاً لمسيرة البنك كأحد أبرز الموقّعين على مبادئ تمكين المرأة منذ عام 2020، حيث نجح البنك في تحويل هذه المبادئ إلى ممارسات يومية ملموسة أسهمت بشكل مباشر في زيادة توظيف السيدات وتعزيز حضورهن في مختلف المستويات الإدارية، بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة.



كما شارك بنك الاتحاد في جلسة حوارية متخصصة تناولت التسويق المستجيب للنوع الاجتماعي، حيث تم تسليط الضوء على دور الحملات التسويقية الواعية في تحدي الصور النمطية، وإعادة تشكيل المعايير الاجتماعية، وتحقيق أثر مجتمعي واقتصادي مستدام. كما استعرضت الجلسة تجربة البنك في توظيف أدوات التواصل والتسويق كوسيلة داعمة لتمكين المرأة وتعزيز حضورها المهني والاقتصادي.

يعكس هذا التكريم نهج بنك الاتحاد القائم على دمج مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ضمن سياساته وممارساته المؤسسية، حيث يشكّل تمكين المرأة اقتصادياً ركيزة أساسية لنمو الأعمال واستدامتها، ويسهم في بناء قطاع خاص أكثر شمولاً وتنافسية.