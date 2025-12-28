بنك الاتحاد يتوّج بجائزة "توظيف المرأة" من هيئة الأمم المتحدة

ويأتي هذا التكريم تتويجاً لمسيرة البنك كأحد أبرز الموقّعين على مبادئ تمكين المرأة منذ عام 2020، حيث نجح البنك في تحويل هذه المبادئ إلى ممارسات يومية ملموسة أسهمت بشكل مباشر في زيادة توظيف السيدات وتعزيز حضورهن في مختلف المستويات الإدارية، بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة.
كما شارك بنك الاتحاد في جلسة حوارية متخصصة تناولت التسويق المستجيب للنوع الاجتماعي، حيث تم تسليط الضوء على دور الحملات التسويقية الواعية في تحدي الصور النمطية، وإعادة تشكيل المعايير الاجتماعية، وتحقيق أثر مجتمعي واقتصادي مستدام. كما استعرضت الجلسة تجربة البنك في توظيف أدوات التواصل والتسويق كوسيلة داعمة لتمكين المرأة وتعزيز حضورها المهني والاقتصادي.
يعكس هذا التكريم نهج بنك الاتحاد القائم على دمج مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ضمن سياساته وممارساته المؤسسية، حيث يشكّل تمكين المرأة اقتصادياً ركيزة أساسية لنمو الأعمال واستدامتها، ويسهم في بناء قطاع خاص أكثر شمولاً وتنافسية.
واختتمت الفعالية، التي شهدت حضوراً واسعاً للموقعين على مبادئ تمكين المرأة في الأردن والبالغ عددهم 250 شركة، بتوزيع جوائز WEPs الأردنية في نسختها الأولى، والاحتفال بالجهود الجماعية للقطاع الخاص في جعل سوق العمل مكاناً يتّسع لطموح الجميع.
-
أخبار متعلقة
-
توقيع اتفاقية تعاون بين شركة ميديكسا وشركة سوليدرتي الأولى للتأمين
-
بنك صفوة الإسلامي الراعي الفضي لمعرض ومؤتمر "جايفكس العقبة 2025"
-
Flat6Labs تحتفل بإنجازات برنامج "المشرق يبدأ" التي حققها على مدار سنواته الثلاث في الأردن ولبنان والعراق
-
وفد من وزارة الاقتصاد والصناعة السورية في زيارة ميدانية إلى مصنع إسمنت المناصير للاطلاع على أحدث تقنيات الإنتاج والفحص
-
"الاتحاد" أول بنك في الأردن يحصل على شهادة ISO 37301 الدولية لنظام إدارة الامتثال
-
بدجت لتأجير السيارات تُحقق إنجازًا نوعيًا وتُصبح الأولى في قطاع تأجير السيارات بالحصول على شهادة Great Place to Work® في الأردن
-
اتفاقية شراكة لتوفير فرص عمل في قطاع النقل عبر التطبيقات
-
سامسونج وأنغامي تطلقان حملة ‘I Am The Scene’ لدعم المواهب الموسيقية الصاعدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا