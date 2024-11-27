بنك الاتحاد يتوّج شركة Capifly بجائزة الشركات الصغيرة والمتوسطة لعام 2024

الوكيل الإخباري- قام بنك الاتحاد بتكريم الشركات المرشحة لجائزة بنك الاتحاد للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسختها التاسعة خلال فعالية خاصة نظّمها البنك في مسرح حليم سلفيتي في المقر الرئيسي لبنك الاتحاد يوم السبت 23 تشرين الثاني.

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تحمل جائزة هذا العام شعار "شكّل مستقبل التكنولوجيا المالية"، ويسعى البنك من خلالها إلى تقدير المبادرات المتميزة في مجال التكنولوجيا المالية (Fintech). فمع استمرار تطور التكنولوجيا المالية، تلعب هذه الشركات دوراً مهماً في تمكين الأفراد والأعمال ودفع عجلة التنمية الاقتصادية. كما تعمل الابتكارات مثل الخدمات البنكية الرقمية، ومنصات الدفع الإلكتروني، وتقنيات الإقراض وتحليل البيانات على جعل الخدمات المالية في متناول الجميع.



وكرّمت الرئيسة التنفيذية السيدة ناديا السعيد شركة Capifly الفائزة بجائزة قيمتها 50,000 دينار أردني، وذلك لتميزها في تلبية معايير الجائزة، كونها تعتمد الابتكار في تصميم حلول التكنولوجيا المالية، حيث رصدت الشركة مشكلة في السوق وهي افتقار شركات التكنولوجيا إلى حلول التمويل البديل لتلبية احتياجاتها، فقامت بتطوير منصة إلكترونية تربط شركات التكنولوجيا بالمستثمرين ليحصلوا على التمويل اللازم لأعمالهم.



وبهذه المناسبة، قالت الرئيسة التنفيذية لبنك الاتحاد، السيدة ناديا السعيد: "أنا اليوم فخورة جداً بالإبداع والتطور الذي شهدته الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع التكنولوجيا المالية. هذه الشركات تمثل نموذجاً ملهماً للابتكار الذي يسهم في تعزيز الشمول المالي وتقديم خدمات متطورة تواكب احتياجات العصر. ونؤكد في بنك الاتحاد التزامنا المستمر بدعم هذه الشركات، كوننا نعتبرها شركاء في قيادة التحول الرقمي وتشكيل مستقبل التكنولوجيا المالية."



وقامت لجنة تحكيم مستقلة مكوّنة من مستشارين وخبراء في مجال ريادة الأعمال والتكنولوجيا المالية، وهم: ظافر يونس، لانا غانم، وتامر صلاح. بتقييم الشركات التي ترشحت للنهائيات وهم: شركة Capifly، وشركة InvoiceQ، وشركة DESAISIV بناءً على 4 معايير محددة وهي: حلول التكنولوجيا المالية المبتكرة، والمؤشرات المالية للشركة، واستمرارية الأعمال ونموها، والتأثير الاجتماعي والشمولية.



بالإضافة إلى الجائزة النقدية التي تبلغ قيمتها 50,000 دينار أردني، قدّم بنك الاتحاد التزاماً بدعم الشركات الثلاث التي تأهلت للمرحلة النهائية من خلال خطة متكاملة تشمل أربعة محاور رئيسية. أولاً، فتح الأبواب أمام التوسع للسوق العراقي من خلال تقديم الدعم ومساعدتهم على بناء شراكات استراتيجية فيها. ثانياً، إتاحة الوصول إلى الخدمات غير المالية التي تشمل الاستشارات القانونية والتسويقية والضريبية واستشارات الموارد البشرية. ثالثاً، منح الشركات فرصة الاستفادة من مركز "سبارك" كمساحة عمل أو لعقد التدريبات والاجتماعات وغيره. وأخيراً، تعريف الشركات على شبكة شركاء البنك الاستراتيجيين لاستكشاف فرص التعاون والتطور.