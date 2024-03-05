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الثلاثاء، 05-03-2024 02:42 م

بنك الاتحاد يجدّد شراكته‎ ‎الاستراتيجية مع قرى الأطفال ‏SOS‏

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الوكيل الإخباري - جدّد بنك الاتحاد شراكته الاستراتيجية مع جمعية قرى الأطفال ‏SOS‏ الأردنية لمدة ثلاث سنوات،وذلك انطلاقاً من إيمان البنك بالرسالة الإنسانية السامية التي تتبناها الجمعية والتي تتمثّل في رعاية الأطفال والشباب ممن يفتقدون السند الأسري من خلال التكفّل بالمصاريف الجارية لأحد المنازل العائلية في قرى ‏الأطفال. وتم توقيع هذه الاتفاقية في بنك الاتحاد من قبل معالي السيدة ناديا السعيد، الرئيسة التنفيذية لبنك الاتحاد، والسيدة رنا الزعبي، المديرة الوطنية لجمعية قرى الأطفال SOS .اضافة اعلان


وحول هذه الشراكة، عبّرت معالي السيدة ناديا السعيد، الرئيسة التنفيذية لبنك الاتحاد، عن أهمية التركيز على عمل شراكات إنسانية هادفة مع مؤسسات مؤثرة من شأنها دعم نهوض المجتمع وتحقيق الرفاه الاجتماعي للجميع ضمن إطار الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة (UN SDGs) "عمل شراكات من أجل تحقيق الأهداف". وأشارت أيضاً أن هذه الشراكة تأتي تجسيداً لحرص البنك الدائم على دعم الحالات الإنسانية والمنظمات المجتمعية التي تسعى إلى تحقيق أثر مجتمعي مستدام، فلطالما كانت مسؤوليته المجتمعية جزءاً لا يتجزأ من هويته المؤسسية.

وأعربت السيدة رنا الزعبي، المديرة الوطنية لجمعية قرى الأطفال SOS، عن اعتزازها بهذه الشراكة المميزة وأهمية استمراريتها، حيث تسهم بتغطية عدة جوانب، أهمّها الاحتياجات الأساسية للأطفال، كما تتضمن محور تطوع وإشراك موظفي الشركة من خلال عقد أنشطة تشاركية مع الأطفال، مما يساعد على تعزيز دمج الأطفال في المجتمع الخارجي وتعزيز قيم العطاء والتكافل لدى الموظفين. 

ومن الجدير بالذكر أن جمعية قرى الأطفال‎ SOS ‎الأردنية هي جمعية وطنية غير ربحية تأسست عام 1983، تقدم الرعاية ‏الأسرية البديلة للأطفال والشباب فاقدي السند الأسري في قراها الثلاث في ‏عمّان والعقبة وإربد، وفي بيوت الشباب والشابات التابعة لها‎. تقدم الجمعية خدمات الرعاية الأسرية البديلة؛ من رعاية وأمن غذائي ومسكن وتعليم ورعاية صحية ونفسية ‏وتمكين وأمن اقتصادي وحماية ودمج مجتمعي للأطفال فاقدي السند الأسري.‏ 

 




 

 


 

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