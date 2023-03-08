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الأربعاء، 08-03-2023 10:42 ص

بنك الاتحاد يحتفل بالمرأة في يومها العالمي

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الوكيل الإخباري - تلعب المـرأة دوراً محوريـاً كمسـاهم فـي تحريك عجلة الاقتصاد الوطنـي، ولطالمـا أدرك بنك الاتحاد أهميـة الشمول المالي وتعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة من خلال تزويدهـا بالحلول المالية وغير المالية المناسـبة، وتسـليحها بالمعرفـة اللازمة. كما ويعتبر البنك نفسه رائداً في مجال دعم قطاع المرأة بالأردن.

في الثامن من آذار من كل عام، يحتفل بنك الاتحاد باليوم العالمي للمرأة، تأكيداً على أهمية زيادة الوعي حول "المساواة بين الجنسين" و "الحد من أوجه عدم المساواة" اللتان تندرجان ضمن أهداف التنمية المستدامة التي أطلقتها الأمم المتحدة.
وبهذه المناسبة دعى بنك الاتحاد فريق عمله من السيدات وعلى رأسهم الرئيسية التنفيذية ناديا السعيد، للتجمع والالتقاء معاً احتفالاً بإنجازاتهن الّتي يفتخر البنك بها.

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حيث أقيم الاحتفال في مطعم "دايمة" الذي تم انتقاؤه كواحد من مشاريع مؤسسة نهر الأردن الاجتماعية، الّتي تحتفي بفنون إعداد الطعام التقليدي والعصري بأيدي سيدات مطبخ الكرمة اللاتي يعتمدن في عيشهن على الطهي البيتي.

كما وقام البنك أيضاً بتوزيع هدايا على فريق عمله من السيدات وعلى عميلاته، تم شراؤها من مؤسسة الأميرة تغريد للتنمية والتدريب، الّتي تمكّن وتؤهّل الفتيات بعد سن ال 18 اللاتي فقدن السند الأسري، لإيمانه بقدرة كل امرأة على الإبداع والاستمرار مهما كانت الظروف.


يفتخر بنك الاتحاد بتوفير بيئة عمل مبنية على ثقافة التنوع والمساواة والشمولية،  أدّت إلى أن تمثّل المرأة ما نسبته 46% من فريق عمل البنك، وذلك بفضل السياسات والإجراءات والمزايا والفرص المتكافئة الذي يقدمها لفريق عمله كافة.

ومن الجدير بالذكر أن بنك الاتحاد قام بإطـلاق برنامـج متكامـل للسـيدات باسـم "شـروق" في عام 2014، تأكيـداً علـى إيمانه بأهميـة المشـاركة الاقتصادية للمـرأة. حيث يهدف البرنامج لتوفير الاستقلال والأمان المالي للسيدات، وتوفير فرص للتعلم والتطور. ويقدّم برنامج شروق باقة من الحلول المالية وغير المالية للسيدات، بما في ذلك تدريبات لتسهيل عودتهن لسوق العمل، ودعم صاحبات الشركات من خلال تزويدهن بالحلول المالية المناسبة والإرشاد والاستشارات القانونية المتعلقة بتسجيل أعمالهن، لتمكينهن من كسر الحدود وشق الطريق نحو النجاح. كما يسعى البرنامج لدعم المبادرات والبرامج التي تهدف إلى تأهيل السيدات لسوق العمل وتزويدهن بالثقافة المالية التي يحتجنها لتحقيق طموحاتهن.

وتقديراً لجهود بنك الاتحاد في تحقيق الشمولية والتنوع في مكان العمل، وتعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة وتسهيل حصولها على الحلول المالية، حصل البنك على العديد من الجوائز، كان آخرها جائزة "تسهيل الوصول إلى التمويل" من التحالف المالي للمرأة.


 




 

 


 

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