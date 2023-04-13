بنك الاتحاد يحصل على شهادة أحد أفضل أماكن العمل في الأردن لعام 2023

الوكيل الإخباري - تم مؤخراً تصنيف بنك الاتحاد، أحد البنوك الرائدة في الأردن، كواحد من أفضل الأماكن للعمل في الأردن ضمن برنامج "أفضل أماكن العمل"، وهو برنامج عالمي لإصدار شهادات الموارد البشرية.

اضافة اعلان

حيث يوفر لأصحاب العمل في مختلف البلدان الفرصة لمعرفة مدى رضا موظفيهم، ويكرّم الشركات التي تقدّم تجربة عمل متميزة بأعلى المعايير فيما يتعلق بظروف العمل.



وتأتي هذه الشهادة تجسيداً لإيمان بنك الاتحاد بأن موظفيه وموظفاته هم أعظم ما يملك، وتقديراً لالتزامه الراسخ بخلق ثقافة عمل داعمة تتميز بالشمول والتمكين.

كما أن الحصول على هذا اللقب هو دافع للبنك لمواصلة الاستثمار في موظفيه وموظفاته وفي تطورهم المهني، حيث يسعى بنك الاتحاد جاهداً لخلق مكان عمل يُلهم أعضاء فريقه ويمكّنهم من الازدهار.

في مكان عمل مليء بالتحديات اليوم، يُطلب من الموظفين باستمرار التكيف والتطوّر وتعلم مهارات جديدة.

ومن خلال تطبيق أفضل الممارسات، تمكن بنك الاتحاد من ترسيخ ثقافة الثقة والشفافية والابتكار والمشاركة، وهذا الإنجاز هو اعتراف حقيقي بتلك الثقافة.

ومن الجدير بالذكر أن برنامج "أفضل أماكن العمل" يتعاون كل عام مع العديد من المؤسسات عبر مختلف المجالات والقطاعات، لمساعدتهم على قياس وتقييم ممارسات الموارد البشرية الخاصة بهم وتحسينها، من خلال تزويدهم بالأدوات والخبرات التي يحتاجونها لتحقيق تغيير فعّال ومستدام في مؤسساتهم.



يدار البرنامج بالشراكة مع Partner for Good (PfG) وهي مؤسسة أردنية غير ربحية ملتزمة بالتمكين الاقتصادي للمرأة والشباب، تدفعها رؤيتها لخلق عالم يتمتع فيه الأفراد بفرصة العيش بكرامة والازدهار.

وترتكز أعمال PfG على أربعة محاور رئيسية: دعم ريادة الأعمال والتوظيف، التخفيف من حدة الفقر، تمكين المرأة، والتخفيف من آثار تغير المناخ.