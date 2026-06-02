بنك الاتحاد يدمج "تأمين رعاية" ضمن تطبيقه البنكي لتعزيز الحماية الصحية لعملائه

الوكيل الإخباري- أعلن بنك الاتحاد عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجية جديدة مع مؤسسة الحسين للسرطان بهدف تقديم برنامج "تأمين رعاية" لتغطية علاج السرطان كخدمة رقمية متكاملة ومتاحة مباشرة عبر تطبيق بنك الاتحاد.

وتُعد هذه الخطوة إنجازاً غير مسبوق، حيث يُعتبر بنك الاتحاد أول بنك في المملكة يقوم بدمج خدمة الاشتراك في برنامج "رعاية" رقمياً عبر تطبيقه. ويأتي هذا التعاون ليضع خيار الحماية الصحية في متناول أيدي العملاء بلمسة واحدة، مما يسهّل وصولهم الفوري إلى تغطية تأمينية تضمن لهم الطمأنينة والاستقرار.



وتأتي هذه الاتفاقية امتداداً لشراكة استراتيجية عميقة وراسخة بين البنك ومؤسسة الحسين للسرطان، تمتد لأكثر من عقد من الزمن، وتندرج ضمن برنامج المسؤولية المجتمعية للبنك. كما تعكس التزام البنك بدعم عملائه ومساندتهم في مواجهة التحديات الصحية التي قد تحمل أعباءً مالية ونفسية كبيرة.



وفي تعليقه على هذه الشراكة، قال الرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد، منتصر دوّاس: "نعمل باستمرار على تقديم حلول رقمية تضع مصلحة العميل في المقام الأول، وإتاحة تأمين "رعاية" عبر التطبيق يأتي استجابة لحاجة حقيقية لحماية عملائنا وأسرهم من الأعباء الصحية والمالية التي قد تفرضها الأمراض الصعبة مثل السرطان."



وأضاف دوّاس: "نفتخر بكوننا أول بنك وجهة من القطاع الخاص توقّع اتفاقية بهذا المستوى مع مؤسسة الحسين للسرطان، ونثق بأن هذا التعاون سيجعل خيارات الرعاية الصحية المتخصصة أقرب من أي وقت مضى".



من جانبها، أكدت مدير عام مؤسسة الحسين للسرطان، السيدة نسرين قطامش، أهمية هذه الشراكة، مشيرة إلى أن إتاحة الوصول إلى برنامج "رعاية" عبر تطبيق بنك الاتحاد يشكّل خطوة رائدة لتوسيع مظلة الحماية ضد مرض السرطان. وأوضحت قائلة :"نسعى في مؤسسة الحسين للسرطان إلى تعزيز فرص الكشف المبكر وتوفير العلاج المتخصص والدعم الشامل للمرضى. ومن خلال هذه الشراكة المتميزة مع بنك الاتحاد، سنتمكن من الوصول إلى شرائح أوسع، وتقديم حماية صحية تضمن الطمأنينة للمشتركين وأحبّتهم."



ويتيح تأمين "رعاية” للمشتركين إمكانية الحصول على خدمات تشخيص مبكر، وعلاجات متخصصة، ورعاية داعمة تقدمها كوادر طبية بخبرة عالمية في مركز الحسين للسرطان، في حين يضمن الدمج الرقمي للخدمة سهولة الاشتراك من خلال خطوات بسيطة عبر تطبيق البنك.