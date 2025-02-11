بنك الاتحاد يسلط الضوء على إنجازاته في تعزيز الثقافة المالية لعام 2024

الوكيل الإخباري- في إطار التزامه بتعزيز الثقافة المالية والشمول المالي في الأردن، يواصل بنك الاتحاد تنفيذ مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى تزويد الأفراد والشركات بالأدوات التي يحتاجونها لتحقيق النجاح. وفي عام 2024، كان لهذه الجهود المستمرة تأثير كبير، حيث وصلت إلى عدد أكبر من الناس.

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تعدّ أكاديمية رايز واحدة من أبرز مبادرات بنك الاتحاد لنشر الثقافة المالية، وهي برنامج تدريبي مجاني مكثف يمتد ليومين، صُمّم لتزويد المشاركين بالمعرفة المالية التي تلبي احتياجات مختلف الفئات في مراحل حياتهم. سواء كانوا خريجين يستعدون لبدء حياتهم العملية، أو موظفين يطمحون لإدارة دخلهم بكفاءة، أو عاملين مستقلين يبحثون عن الاستقرار المالي، تتيح الأكاديمية لهم فرصة اكتساب مهارات مالية قيّمة من خلال منهج تدريبي شامل. ومنذ انطلاقها، استقبلت الأكاديمية نحو 500 مشارك ومشاركة، وساهمت في تمكينهم من التحكّم في أمورهم المالية وتعزيز تفكيرهم الريادي ليصبحوا أكثر استعداداً لمستقبلهم.



إلى جانب أكاديمية رايز، تأتي جولات "MoneyTalks" المدرسية التي تهدف إلى سد الفجوة في التعليم المالي بين فئة الشباب. في عام 2024، قام سفراء البنك بزيارة خمس مدارس في عمّان، حيث استهدفوا 540 طالباً وطالبة وتحدثوا معهم حول موضوعات هامة مثل وضع ميزانية، الادّخار، والتخطيط المالي. هذه الجولات تسعى لتزويد الجيل الجديد بأساسيات الإدارة المالية بطريقة تفاعلية وملهمة.



كما يدعم بنك الاتحاد الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال مجموعة متنوعة من ورشات العمل التدريبية التي تغطي المجالات القانونية والمالية والضرائب والتسويق وإدارة الموارد البشرية. يتم تقديم هذه الورشات بالتعاون مع خبراء مختصين، وتهدف إلى تمكين أصحاب الأعمال من اتخاذ قرارات مدروسة وتجاوز التحديات وتحقيق النمو. في عام 2024، استقطبت هذه الورشات 365 مشاركاً ومشاركة، وزوّدتهم بالأدوات والمعرفة اللازمة للنجاح في بيئات الأعمال المعقدة.



بالإضافة لهذه المبادرات، تمتد الجهود التوعوية لبنك الاتحاد عبر الإنترنت من خلال مدونته المتخصصة في أساسيات إدارة المال والمنتجات البنكية. تستهدف المدونة جمهوراً متنوعاً وتقدم محتوى مصمماً لتلبية احتياجات مالية مختلفة. ومع وصولها إلى أكثر من 10,000 قارئ شهرياً، أصبحت المدونة مرجعاً موثوقاً لمن يرغب في الحصول على نصائح مالية عملية وقابلة للتطبيق.



أطلق بنك الاتحاد أيضاً بودكاست "مالي ومالُك" المصمم لتحويل التوعية المالية إلى تجربة حيّة وملهمة. يقوم صانع المحتوى مريد إبراهيم المعروف بـ FeedMureed بتقديم البودكاست، حيث يبسّط المفاهيم المالية المختلفة مثل القروض، والبطاقات الائتمانية، والاستثمار. مع 12 حلقة وأكثر من نصف مليون مشاهدة على يوتيوب، نجح البرنامج في الوصول إلى جمهور واسع وترك أثر عميق. كما أطلق البنك بودكاست "مالك بأعمالك" الذي يقدم الإرشاد لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على استراتيجيات التغلب على التحديات وتحقيق النجاح في عالم الأعمال.



يتطلّع بنك الاتحاد إلى البناء على نجاح هذه المبادرات، مع الحرص على توسيع نطاق تأثيرها لتصل إلى مزيد من الأفراد والشركات في جميع أنحاء الأردن. تعكس هذه الجهود إيمان البنك بأن المعرفة هي أساس التمكين ومحرك رئيسي لتحقيق النمو المستدام.