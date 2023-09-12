بنك الاتحاد يصدر أسناد دائمة بقيمة 100 مليون دولار أمريكي بهدف التوسّع والنمو

الوكيل الإخباري - أطلق بنك الاتحاد اليوم أول إصدار له للأسناد الدائمة في بورصة عمّان بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، وذلك ضمن خطته لتنفيذ التوسع الاستراتيجي خلال الأعوام القادمة على الصعيد المحلي والإقليمي واستكمال مسيرة التحوّل الرقمي، مما يوفر فرص استثمارية مميزة للمستثمرين الراغبين في شراء الأسناد الدائمة.

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وقد حصل بنك الاتحاد على موافقة البنك المركزي الأردني وهيئة الأوراق المالية لطرح 10,000 سند للاكتتاب، قيمة كل منها 10,000 دولار أمريكي، علماً بأن الحد الأدنى للاكتتاب هو 50,000 دولار أمريكي، بواقع 5 أسناد لكل اكتتاب.



ومن الجدير بالذكر أنه ليس للأسناد تاريخ استحقاق، حيث سيتم منح سعر فائدة ثابت لمدة خمس سنوات بنسبة مقدارها 8.5%، تُدفع بشكل ثابت ربع سنوياً، وفي حال لم يتم استردادها من قبل المصدر بعد الخمس سنوات سيتم تجديدها تلقائيا مع احتساب سعر فائدة متغير والذي يتمثل بسندات الحكومة الأمريكية في حينه بالإضافة إلى هامش %4.25.

وذلك بعد الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي الأردني.



وبهذه المناسبة، قالت السيدة نادية السعيد، الرئيسة التنفيذية لبنك الاتحاد: "إن إصدار هذه الأسناد يمثل خطوة استراتيجية لدعم خطة النمو والتوسع الإقليمي لمجموعة بنك الاتحاد، ويعزّز مكانتنا كمؤسسة مالية رائدة في الأردن والمنطقة، كما يوفر فرصة استثمارية مميزة ذات عائد مجزي.

وأضافت: "ولا يفوتنا أن نثني على المهنية العالية التي يتمتّع بها البنك المركزي الأردني وهيئة الأوراق المالية، مما سهّل استكمال الإجراءات المطلوبة بسرعة وحسب الأصول".



ومن الجدير بالذكر أيضاً أن هذه الأسناد الدائمة مُصنّفة من ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال التنظيمي (Additional Tier 1 Capital) لبنك الاتحاد حسب تعليمات رأس المال التنظيمي وفقاً لمعيار بازل III الصادرة عن البنك المركزي الأردني تحت الرقم (67/2016).

