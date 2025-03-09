بنك الاتحاد يطلق إمساكية رمضان للمكفوفين تجسيداً لرؤيته الشمولية

الوكيل الإخباري- استمراراً لالتزامه بالدمج المجتمعي وتعزيز الشمولية، أطلق بنك الاتحاد بالشراكة مع VML الأردن إمساكية رمضان للمكفوفين بلغة بريل.

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ولطالما ارتبط شهر رمضان بممارسات تعتمد على الرؤية، مثل مراقبة الهلال ومتابعة أوقات الصلاة من خلال الجداول المطبوعة، مما شكل تحدياً للمكفوفين في ممارسة الشعائر الدينية باستقلالية. لذلك، جاءت هذه الإمساكية لتكون حل عملي وإنساني؛ حيث تتكون من صفحات مختلفة يمثل كل منها يوماً من أيام شهر رمضان، مع رموز ملموسة تعكس أوقات الصلاة والإمساك والإفطار مكتوبة بلغة بريل، مما يتيح للمكفوفين فرصة التفاعل الحسي مع روحانية هذا الشهر.



وقالت نتالي النبر، رئيسة دائرة التسويق والتواصل المؤسسي في بنك الاتحاد: "نؤمن بأن الشمولية ليست مجرد مفهوم، بل مسؤولية تجاه مجتمعنا. مبادرة إمساكية رمضان للمكفوفين هي خطوة أخرى في رحلتنا لخلق تجربة أكثر تكافؤاً للجميع، مما يمنح المكفوفين وسيلة تساعدهم على عيش روحانية رمضان بكل استقلالية وراحة. نتطلع لنرى الأثر الإيجابي لهذه المبادرة، وسنواصل العمل على خلق تجارب أكثر دمجاً لجميع أفراد مجتمعنا."



يؤمن بنك الاتحاد أن دعم الأشخاص ذوي الإعاقة يبدأ بدمجهم في مختلف جوانب الحياة اليومية ليكونوا شركاء أساسيين في المجتمع. ويأتي هذا المشروع ضمن جهود بنك الاتحاد المستمرة لتعزيز بيئة أكثر شمولية، حيث يعمل البنك باستمرار على تهيئة أجهزة الصراف الآلي وجميع فروعه لخدمة ذوي الإعاقة. كما أنه يقوم دوماً بتنظيم تدريبات لموظفيه لعرض أفضل الممارسات لتقديم الخدمات المالية لذوي الإعاقة وتلبية متطلباتهم بما يتناسب مع ظروفهم واحتياجاتهم.



وبهذا الإطلاق، يخطو البنك خطوة جديدة باتجاه تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لتشمل الهدف العاشر "الحد من أوجه عدم المساواة"، حيث سيتم توزيع الإمساكية من خلال مراكز ومدارس للمكفوفين في مختلف أنحاء الأردن في بداية شهر رمضان، في خطوة تهدف إلى تمكين المزيد من الأفراد من الاستفادة من هذه التجربة الفريدة.