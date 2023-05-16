بنك الاتحاد يطلق جوائز حسابات التوفير لسنة 2023

الوكيل الإخباري - أعلن بنك الاتحاد مؤخراً عن إطلاق جوائز حسابات التوفير لعام 2023، والتي يهدف البنك من خلالها إلى تشجيع عملائه على الادّخار لتحقيق أهدافهم المستقبلية وصنع غدٍ أفضل لهم ولعائلاتهم، حيث لطالما سعى البنك لترك بصمة إيجابية في حياة الأفراد والمجتمع الذي يخدمه ككل.

وفي إطار حرص البنك الدائم على تقديم كل ما هو جديد ومميز لعملائه، تتميز جوائز هذه السنة بتنوعها لتلبية التطلعات المختلفة لعملائه، وتشمل أونصة ذهب لرابح واحد يومياً، و 9,999 دينار لرابح واحد أسبوعياً، بالإضافة إلى 8 سيارات Mercedes EQE من Mercedes EQ لـ 8 رابحين في نهاية شهر 6، و 9 شقق شاطئية في واحة أيلة - العقبة لـ 9 رابحين في نهاية شهر 9، وأخيراً، 10 جوائز نقدية بقيمة 100 ألف دينار لكل منها لـ 10 رابحين في نهاية العام.



أكّد بنك الاتحاد أيضاً أن جميع عملائه وعميلاته من أصحاب حسابات التوفير، بما فيها حساب "ثراء" و"شروق" و"ابني" و"Champion"، مؤهلين للدخول في السحب، مع العلم بأن الحد الأدنى للأرصدة التي يجب توفّرها للتأهل للربح هي 200 دينار للجوائز اليومية والأسبوعية، و 500 دينار لجوائز شهر 6، و 1,000 دينار لجوائز شهر 9 والجوائز الكبرى.

وشاركنا بنك الاتحاد أن كل ما على عملائه وعميلاته فعله للدخول في السحب على جوائز حسابات التوفير هو تغذية حساباتهم لتزداد فرصهم بالربح. وبإمكان العملاء والعميلات ممن لا يمتلكون حسابات توفير فتح حساب من خلال التطبيق البنكي دون الحاجة لزيارة الفرع، وسيتم دخولهم في السحب فور فتح الحساب ودون فترة انتظار.

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