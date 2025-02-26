بنك الاتحاد يطلق قرضاً جديداً يُعيد تعريف مفهوم القروض الشخصية

وكجزء من تطبيق مفهوم الاتحاد، قدم البنك مفهوماً جديداً للقرض الشخصي من خلال إطلاق "قرض المكافآت الشخصي" الذي يهدف إلى تخفيف العبء المالي على العملاء من خلال مكافأة الملتزمين بسداد أقساطهم في مواعيدها باسترداد نقدي شهري. فمع كل قسط يُسدّد في موعده، يسترجع العملاء نسبة من مبلغ القرض المستحق على شكل استرداد نقدي. وبعد ستة أشهر من الالتزام بالسداد المنتظم، تزداد نسبة الاسترداد النقدي، وتتكرر هذه الزيادة كل ستة أشهر على مدار عامين، طالما استمر العميل في الالتزام بمواعيد الدفع. وبعد مرور عامين، تثبت نسبة الاسترداد النقدي عند الحد الأقصى.
"قرض المكافآت الشخصي" يمثل نقلة نوعية في المنتجات البنكية، حيث يقدم للعملاء فرصة لتقليل التكلفة الإجمالية لقروضهم من خلال نظام مكافآت مبتكر. ويمكن للعملاء التقديم على هذا القرض بسهولة، سواء من خلال زيارة فروع البنك أو عبر التطبيق.
هذا القرض هو البداية فقط، فخلال العام الحالي، يخطط بنك الاتحاد لإطلاق المزيد من المنتجات والخدمات المبتكرة التي تستند إلى "مفهوم الاتحاد"، مما يعكس التزام البنك بمواكبة تطلعات العملاء وتقديم قيمة مضافة حقيقية تلبي احتياجاتهم وتعزز من تجربتهم البنكية.
نبذة عن بنك الاتحاد
بنك الاتحاد هو مؤسسة بنكية ومالية تركّز جهودها على خدمة العملاء منذ عام 1987. تحتل مجموعة بنك الاتحاد مكانة بارزة في الأردن وتتكون من عدة شركات، من ضمنها شركة وساطة مالية (الاتحاد للوساطة المالية)، وشركة تأجير تمويلي (الاتحاد للتأجير التمويلي). كما يمتلك بنك الاتحاد حصة نسبتها 10٪ من البنك الوطني في فلسطين ويشغل مقعداً في مجلس إدارته. في عام 2017، استحوذ بنك الاتحاد على حصة مسيطرة من الأسهم في بنك صفوة الإسلامي. وفي عام 2024، توسّع بنك الاتحاد إقليمياً بافتتاح أول فرع له في العراق.
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