بنك الاتحاد يعقد شراكة مع الجامعة الألمانية الأردنية لتدوير بطاريات السيارات الكهربائية المستهلكة

الوكيل الإخباري- يعلن بنك الاتحاد بفخر عن عقد شراكة مع الجامعة الألمانية الأردنية لتعزيز الإدارة المستدامة لبطاريات السيارات الكهربائية المستهلكة عن طريق اعتماد ممارسات الاقتصاد الدائري. وقد تم توثيق هذا التعاون رسمياً من خلال توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين تدعم تطوير مركز المعرفة لتدوير بطاريات المركبات الكهربائية، وهو مركز متخصص يركز على تعزيز الاستدامة.

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أكّدت مذكرة التفاهم، والتي تم توقيعها في 5 تشرين الثاني 2024، على أهمية وضع استراتيجيات فعالة لإعادة تدوير بطاريات السيارات، في ظل التزايد المستمر في استخدام المركبات الكهربائية في الأردن. ومع توجّه المملكة نحو حلول نقل أكثر استدامة، أصبحت الإدارة المستدامة لبطاريات السيارات الكهربائية المستهلكة مجالاً حيوياً للابتكار. وسيعمل بنك الاتحاد على دعم أهداف المركز من خلال تسخير موارده المالية وتيسير الوصول إلى حلول التمويل المستدامة.



وسيلعب البنك أيضاً دوراً مهماً في دعم أنشطة البحث والتطوير التي يقودها المركز، بما يعزّز الممارسات المستدامة لإدارة بطاريات السيارات الكهربائية المستهلكة. وستتولى السيدة نادية السعيد، الرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد، تمثيل البنك في المجلس الاستشاري، لضمان توافق الاستراتيجيات المالية مع جهود الاستدامة. كما ستتضمن الشراكة تبادل المعرفة وبناء القدرات، حيث سيقدم البنك تدريبات الثقافة المالية لطلاب الجامعة وأعضاء المركز، بينما سيقدم المركز رؤى متعمقة حول ممارسات الاقتصاد الدائري وإدارة البطاريات، بما يعزز مهارات موظفي البنك وأعضاء المركز على حد سواء.



وعبّرت السيدة نادية عن فخرها بهذه الشراكة قائلة: "تشكل هذه الشراكة خطوة محورية في ربط الجوانب المالية بالابتكار والمسؤولية البيئية." وأضافت: "يمثل المركز فرصة لمواجهة واحد من التحديات البيئية الملحّة، والمساهمة في تطوير حلول مستدامة تسهم في رسم ملامح الاقتصاد الأخضر في الأردن."

وبدوره، قال رئيس الجامعة الألمانية الأردنية، د. علاء الدين الحلحولي: "تعاوننا مع بنك الاتحاد سيسهم في تحقيق أهداف مركزنا الجديد. معاً، يمكننا تطوير حلول عملية تُسهم في دفع عجلة الاستدامة وتعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري في الأردن والمنطقة المحيطة."