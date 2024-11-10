بنك الاتحاد يعقد شراكة مع الجامعة الألمانية الأردنية لتدوير بطاريات السيارات الكهربائية المستهلكة

أكّدت مذكرة التفاهم، والتي تم توقيعها في 5 تشرين الثاني 2024، على أهمية وضع استراتيجيات فعالة لإعادة تدوير بطاريات السيارات، في ظل التزايد المستمر في استخدام المركبات الكهربائية في الأردن. ومع توجّه المملكة نحو حلول نقل أكثر استدامة، أصبحت الإدارة المستدامة لبطاريات السيارات الكهربائية المستهلكة مجالاً حيوياً للابتكار. وسيعمل بنك الاتحاد على دعم أهداف المركز من خلال تسخير موارده المالية وتيسير الوصول إلى حلول التمويل المستدامة.
وسيلعب البنك أيضاً دوراً مهماً في دعم أنشطة البحث والتطوير التي يقودها المركز، بما يعزّز الممارسات المستدامة لإدارة بطاريات السيارات الكهربائية المستهلكة. وستتولى السيدة نادية السعيد، الرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد، تمثيل البنك في المجلس الاستشاري، لضمان توافق الاستراتيجيات المالية مع جهود الاستدامة. كما ستتضمن الشراكة تبادل المعرفة وبناء القدرات، حيث سيقدم البنك تدريبات الثقافة المالية لطلاب الجامعة وأعضاء المركز، بينما سيقدم المركز رؤى متعمقة حول ممارسات الاقتصاد الدائري وإدارة البطاريات، بما يعزز مهارات موظفي البنك وأعضاء المركز على حد سواء.
وعبّرت السيدة نادية عن فخرها بهذه الشراكة قائلة: "تشكل هذه الشراكة خطوة محورية في ربط الجوانب المالية بالابتكار والمسؤولية البيئية." وأضافت: "يمثل المركز فرصة لمواجهة واحد من التحديات البيئية الملحّة، والمساهمة في تطوير حلول مستدامة تسهم في رسم ملامح الاقتصاد الأخضر في الأردن."
وبدوره، قال رئيس الجامعة الألمانية الأردنية، د. علاء الدين الحلحولي: "تعاوننا مع بنك الاتحاد سيسهم في تحقيق أهداف مركزنا الجديد. معاً، يمكننا تطوير حلول عملية تُسهم في دفع عجلة الاستدامة وتعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري في الأردن والمنطقة المحيطة."
وتعكس هذه الشراكة التزام بنك الاتحاد بتعزيز الاستدامة من خلال الابتكار. عبر دعمه للمركز، يساهم البنك في تطوير حلول مستدامة للتعامل مع بطاريات السيارات الكهربائية المستهلكة، مما يجعله شريكاً أساسياً في دفع عجلة التحول إلى اقتصاد دائري ومستدام في الأردن.
نبذة عن بنك الاتحاد
بنك الاتحاد هو مؤسسة مصرفية ومالية تركّز جهودها على خدمة العملاء منذ عام 1987. تحتل مجموعة بنك الاتحاد مكانة بارزة في الأردن وتتكون من عدة شركات، من ضمنها شركة وساطة مالية (الاتحاد للوساطة المالية)، وشركة تأجير تمويلي (الاتحاد للتأجير التمويلي). كما يمتلك بنك الاتحاد حصة نسبتها 10٪ من البنك الوطني في فلسطين ويشغل مقعداً في مجلس إدارته. وفي عام 2017، استحوذ بنك الاتحاد على حصة مسيطرة من الأسهم في بنك صفوة الإسلامي.
نبذة عن مركز المعرفة لتدوير بطاريات المركبات الكهربائية في الجامعة الألمانية الأردنية
يهدف مركز المعرفة لتدوير بطاريات المركبات الكهربائية في الجامعة الألمانية الأردنية إلى توجيه ودعم الجهات المعنية في الأردن للاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة من بطاريات السيارات الكهربائية المستهلكة من خلال تطوير استراتيجيات مستدامة للتعامل معها بعد انتهاء عمرها الافتراضي. وقد تم إنشاء المركز بالتعاون مع "إدامة" وباعتماد من وزارة البيئة، مع دعم من الحكومة الألمانية عبر المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ). يعمل المركز كتحالف يضم نخبة من الخبراء التقنيين الذين يستندون في أعمالهم إلى توصيات مجلس استشاري يضم ممثلين عن مختلف القطاعات العامة والخاصة.
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