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الإثنين، 05-06-2023 10:53 ص

بنك الاتحاد يفرح بالحسين ويتبرع بمبلغ 100 ألف دينار نحو استدامة أحد المشاريع الغالية على قلبه

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الوكيل الإخباري - قام بنك الاتحاد بتهنئة صاحبي السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، والأميرة رجوةُ الحسين بزفافهما، من خلال تبرعه لصندوق وقف جامعة الحسين التقنية، إحدى المبادرات التابعة لمؤسسة ولي العهد، بمبلغ 100 ألف دينار، ليقدّم من خلاله منح دراسية لشباب وشابات الجيل القادم المبدعين.
وذلك لإيمان بنك الاتحاد بالرسالة المتميزة لجامعة الحسين التقنية التي تهدف لتخريج كوادر مؤهلة لمتطلبات سوق العمل الحديثة، من خلال تطوير التعليم التقني ودمجه بالتطبيق العملي لدعم الانضمام لسوق العمل.
وضمن أجواء الفرح والمحبة التي سادت أرجاء الأردن، واحتفال كل بيت وكل مؤسسة بفرح الحسين، قالت الرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد، ناديا السعيد: "أن هذا العرس الوطني هو فرح لجميع الأردنيين، وتم توجيه هذا الاهداء للمباركة بالزفاف الملكي لأحد المشاريع الغالية على قلب ولي العهد".

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وقال رئيس جامعة الحسين التقنية الأستاذ الدكتور إسماعيل الحنطي ان هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا هي مناسبة فرح وبهجة، مؤكدا دعم سمو ولي العهد المستمر للشباب الاردني وتأكيده على أهمية التعليم التقني وتأهيل الشباب لسوق العمل، وثمن الحنطي دعم بنك الاتحاد لصندوق الجامعة مشيرا إلى أن هذا الدعم سيمكن الطلبة من الحصول على المهارات و المعرفة التي ستعزز قدراتهم ومستقبلهم

 




 

 


 

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