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الخميس، 06-06-2024 09:44 ص

بنك الاتحاد يفوز بجائزة التحالف المالي للمرأة عن خدماته غير المالية للعام 2024

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الوكيل الاخباري - أعلن بنك الاتحاد عن تكريمه بجائزة الخدمات غير المالية للعام 2024 والمقدمة من التحالف المالي للمرأة. وتحتفي هذه الجائزة بجهود البنك المميزة لتمكين عشرات الآلاف من السيدات من خلال التدريب وتعزيز القدرات وبناء شبكات من العلاقات المهنية.

تم اختيار البنك للحصول على هذه الجائزة استناداً إلى إنجازاتنا التي وثّقها استبيان تحليل اقتصاد المرأة إضافة إلى ما يعرفه جيداً فريق التحالف المالي للمرأة عن مبادراتنا.

وأكّدت السيدة ناديا السعيد، الرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد، اهتمام البنك بمساهمة المرأة، قائلة "دعم السيدات لتحقيق تقدّم اقتصادي واجتماعي هو أمر نهتم به ونحرص عليه في بنك الاتحاد"، وأضافت "الحصول على هذه الجائزة هو دليل على التزامنا بتوفير الموارد والتدريب والعلاقات اللازمة لمساعدة السيدات على النجاح. يشرّفنا هذا التقدير من قبل التحالف المالي للمرأة، ونؤكّد استمرارنا في إطلاق المبادرات التي من شأنها تمكين السيدات في مجتمعنا من الارتقاء بمستوى مساهمتهن في الاقتصاد الأردني".

برامجنا المتكاملة مصممة للتغلب على التحديات المعاصرة التي تواجهها السيدات، حيث قمنا بخلق بيئة تستطيع السيدات فيها تطوير إمكانياتهن من خلال الحصول على دورات تدريبية والاستفادة من مبادرات لتعزيز قدراتهن وبناء شبكة علاقات مهنية استراتيجية. هدفنا الأساسي هو رفع مستوى المساهمة الاقتصادية للمرأة ونؤمن بأن الخدمات غير المالية تلعب دوراً هاماً في تحقيق هذا الهدف.

امتد دعم بنك الاتحاد إلى أكثر من 65,000 امرأة، حيث قدم لهن التدريب الأساسي، وبناء القدرات، والوصول إلى الشبكات التي تعزز نموهن المهني والشخصي. هذه الجهود هي جزء من التزامنا بتعزيز المساواة بين الجنسين وتعزيز التمكين الاقتصادي للنساء في الأردن.

يشكّل برنامج شروق الرائد ركيزة أساسية لجهودنا حيث تم تصميمه لدعم النمو الاقتصادي والشخصي للسيدات. يقدّم برنامج شروق باقة شاملة من الخدمات غير المالية، بما فيها الإرشاد وبناء العلاقات والبرامج التعليمية. وقد ساهم شروق بمساعدة السيدات على تعزيز ثقتهن بأنفسهن وتطوير مهاراتهن القيادية والوصول إلى الموارد اللازمة لكي يحققن النجاح.

جائزة الخدمات غير المالية التي يمنحها التحالف المالي للمرأة تشدد على الدور الهام للخدمات غير المالية في دعم وتمكين السيدات. نهجنا الشمولي في تقديم هذه الخدمات لا يعزز الثقافة المالية والوعي التجاري فحسب، بل يبني مجتمعاً داعماً يشجّع السيدات على لعب أدوار قيادية والمساهمة في الابتكار. عبر توفير هذه الخدمات الجوهرية، نستطيع تمكين السيدات من تخطي العقبات والاستفادة من الفرص للنمو الاقتصادي والمشاركة في القيادة.

نتقدّم بخالص الشكر للتحالف المالي للمرأة على هذا التكريم، ونؤكّد التزامنا بمواصلة عملنا الهادف لتمكين السيدات والمساهمة في اقتصاد أكثر شمولية وعدالة.

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