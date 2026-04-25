بنك الاتحاد يوزّع أرباحاً نقدية بنسبة 10% على المساهمين وأسهماً مجانية بنسبة 7.625%

الوكيل الإخباري- عقد بنك الاتحاد اجتماع الهيئة العامة العادي، تلاه اجتماع الهيئة العامة غير العادي، يوم الخميس الموافق 23 نيسان 2026، عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور مساهمين يمثلون النصاب القانوني. بنسبة حضور بلغت 92.79%.

وخلال الاجتماع، صادقت الهيئة العامة العادية على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول 2025، وخطة عمله المستقبلية، كما أقرت تقرير مدققي الحسابات والبيانات المالية للسنة ذاتها.



وفي إطار توزيع الأرباح، وافقت الهيئة العامة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 10% من القيمة الاسمية للسهم، بما يعكس الأداء المالي المستقر الذي حققه البنك خلال العام.



كما صادقت الهيئة العامة على قرار مجلس الإدارة المتعلق بتحويل مبلغ 41 مليون دينار أردني من الاحتياطي الاختياري إلى الأرباح المدورة كمافي 2025/12/31، وذلك دعماً للهيكل الرأسمالي وتعزيزاً للمرونة المالية.



وعلى صعيد الحوكمة، أقرت الهيئة العامة التعديلات على عضوية مجلس الإدارة، إلى جانب إبراء ذمة أعضاء المجلس عن السنة المالية 2025. كما قررت الهيئة العامة تعيين شركة إرنست ويونغ (Ernst & Young) مدققاً لحسابات البنك للسنة المالية 2026، مع تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابها.



وفي اجتماع الهيئة العامة غير العادي، وافق المساهمون على زيادة رأس مال البنك من خلال رسملة جزء من علاوة الإصدار بقيمة 24,796,748 دينار أردني، ليصبح رأس المال المدفوع 350 مليون دينار أردني بدلاً من 325,203,252 دينار أردني، وذلك من خلال توزيع أسهم مجانية علىالمساهمين بنسبة 7.625%، كلٌّ حسب نسبة مساهمته في تاريخ الاستحقاق، على أن يتم استكمال هذه الاجراءات بعد الانتهاء من الاندماج.



كما صادقت الهيئة العامة على التعديلات المقترحة على عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك، بما يتماشى مع زيادة رأس المال وغايات البنك.

يُشار إلى أن قيمة موجودات مجموعة بنك الاتحاد بلغت 12.5 مليار دينار، فيما وصلت ودائع العملاء إلى 9.4 مليار دينار، والتسهيلات الائتمانية إلى 6.4 مليار دينار خلال العام الماضي. كما بلغ صافي أرباح المجموعة 85.3 مليون دينار أردني، في تأكيد على متانة مركزها المالي وكفاءة استراتيجيتها وقدرتها على تحقيق النمو المستدام.



وشهد العام الماضي محطات مفصلية في مسيرة بنك الاتحاد، تمثّلت في أكبر صفقة اندماج استراتيجية في الأردن بين بنك الاتحاد والبنك الاستثماري، تملّك بموجبها بنك الاتحاد 100% من أسهم رأس مال البنك الاستثماري. كما قام بنك الاتحاد في نهاية العام الماضي بتوقيع اتفاقية نهائية لشراء فروع وأعمال البنك العقاري المصري العربي في الأردن، في خطوات تمثّل محطة جديدة في مسيرة نموه وتوسّعه في السوق المصرفي الأردني.