الثلاثاء 2025-04-29 02:03 م
 

بنك الاتحاد يوزع أرباحاً نقدية سنوية بنسبة 10% على المساهمين

بغع
بنك الاتحاد
 
الثلاثاء، 29-04-2025 12:10 م

الوكيل الإخباري-   عقد بنك الاتحاد اجتماع الهيئة العامة العادي يوم الخميس الموافق 2025/04/24، بحضور مساهمين يمثلون ما نسبته 86.06% من رأس المال. وقد وافقت الهيئة العامة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 10% عن عام 2024، على أن يتم صرفها للمساهمين بتاريخ 2025/05/05.

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يُشار إلى أن قيمة موجودات بنك الاتحاد بلغت نحو 8.4 مليارات دينار، فيما وصلت ودائع العملاء إلى 6.4 مليارات دينار، والتسهيلات الائتمانية إلى 4.8 مليارات دينار خلال العام الماضي. كما حقق البنك في العام ذاته أرباحاً بلغت 154.5 مليون دينار أردني قبل الضرائب والمخصصات.


وأكّد رئيس مجلس الإدارة، باسم سلفيتي، على أهمية الاستمرار باستراتيجية البنك للنمو بالخدمات البنكية والتوسع الجغرافي والسعي إلى أن يكون البنك الرقمي الرائد في الأردن، مشيراً إلى أن مهمّة البنك كانت وستبقى خلق أفضل تجربة بنكية، ووضع ثقة العملاء ورضاهم كأساس لأعماله.

 
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