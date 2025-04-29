بنك الاتحاد يوزع أرباحاً نقدية سنوية بنسبة 10% على المساهمين

الوكيل الإخباري- عقد بنك الاتحاد اجتماع الهيئة العامة العادي يوم الخميس الموافق 2025/04/24، بحضور مساهمين يمثلون ما نسبته 86.06% من رأس المال. وقد وافقت الهيئة العامة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 10% عن عام 2024، على أن يتم صرفها للمساهمين بتاريخ 2025/05/05.

اضافة اعلان



يُشار إلى أن قيمة موجودات بنك الاتحاد بلغت نحو 8.4 مليارات دينار، فيما وصلت ودائع العملاء إلى 6.4 مليارات دينار، والتسهيلات الائتمانية إلى 4.8 مليارات دينار خلال العام الماضي. كما حقق البنك في العام ذاته أرباحاً بلغت 154.5 مليون دينار أردني قبل الضرائب والمخصصات.