بنك الاتحاد يوقع اتفاقية تعاون لمدة 3 سنوات مع جمعية مؤسسة الملاذ للرعاية التلطيفية

الوكيل الإخباري- وقّع بنك الاتحاد اتفاقية تعاون مع جمعية مؤسسة الملاذ للرعاية التلطيفية تمتد لثلاث سنوات، وذلك في خطوة تعكس التزام البنك المستمر بدعم المبادرات الإنسانية وتعزيز دوره في مجال المسؤولية المجتمعية.





وتأتي هذه الاتفاقية تتويجاً لمسيرة من التعاون والدعم المتواصل الذي يقدمه بنك الاتحاد للجمعية منذ ثلاث سنوات، حيث يواصل البنك من خلال هذه الشراكة دعم رسالة الملاذ في تقديم خدمات الرعاية التلطيفية الشاملة للمرضى المصابين بأمراض مزمنة أو مستعصية غير قابلة للعلاج، والتخفيف من معاناتهم وتحسين جودة حياتهم، إلى جانب تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لعائلاتهم.



وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الطرفين بما يسهم في توسيع نطاق خدمات الرعاية التلطيفية التي تقدمها الجمعية، والوصول إلى عدد أكبر من المرضى المحتاجين لهذه الرعاية الإنسانية، خاصة مع تزايد الحاجة لهذا النوع من الخدمات الصحية المتخصصة.



ويندرج هذا التعاون ضمن مبادرات وشراكات "بصمة الاتحاد"، برنامج بنك الاتحاد للمسؤولية المجتمعية، والذي يركز على دعم المبادرات ذات الأثر الإنساني المباشر، بما يعزز قيم التكافل المجتمعي ويسهم في بناء مجتمع أكثر تماسكاً.



من جانبها، أعربت جمعية مؤسسة الملاذ للرعاية التلطيفية عن تقديرها لهذا الدعم المستمر، مؤكدة أن الشراكات مع المؤسسات الوطنية الرائدة مثل بنك الاتحاد تمثل ركيزة أساسية لاستدامة خدمات الرعاية التي تقدمها الجمعية للمرضى وعائلاتهم.

