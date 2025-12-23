الثلاثاء 2025-12-23 02:24 م

بنك صفوة الإسلامي الراعي الفضي لحفل العشاء التكريمي الثاني لخريجي صندوق الأمان لمستقبل الأيتام

الوكيل الإخباري-   قدّم بنك صفوة الإسلامي رعايته الفضية لحفل العشاء التكريمي الثاني الذي نظّمه صندوق الأمان لمستقبل الأيتام. وقد جاءت هذه الرعاية في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين البنك والصندوق، والتي يهدف البنك من خلالها إلى دعم رسالة الصندوق في تمكين الشباب والشابات الأيتام ومساندتهم لمواصلة تعليمهم عبر برامج المنح التعليمية.

وتعكس رعاية بنك صفوة الإسلامي لحفل العشاء اهتمامه البالغ بقطاع التعليم، باعتباره ركيزة أساسية لبناء جيل قادر على تطوير نفسه والمساهمة الفاعلة في المجتمع، كما تؤكد التزام البنك بدعم المبادرات التي تلامس المجتمع، لا سيما تلك التي تستهدف الشباب وتمكنهم من الوصول إلى فرص تعليمية عادلة.


ويُعد الاستثمار في تعليم الشباب وتأهيلهم أحد أهم المحاور التي يتبناها البنك ضمن استراتيجيته للمسؤولية المجتمعية المؤسسية، بوصفه ركيزة أساسية لبناء جيل قادر على المساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.


وتجدر الإشارة إلى أن البنك يقدّم عدداً من المنح الجامعية الكاملة لعدد من الشباب المستفيدين من الصندوق، دعماً لهم في إتمام دراستهم في مرحلة البكالوريوس وحتى التخرج.

 
 


