بنك صفوة الإسلامي الراعي الفضي لحفل العشاء التكريمي الثاني لخريجي صندوق الأمان لمستقبل الأيتام

وتعكس رعاية بنك صفوة الإسلامي لحفل العشاء اهتمامه البالغ بقطاع التعليم، باعتباره ركيزة أساسية لبناء جيل قادر على تطوير نفسه والمساهمة الفاعلة في المجتمع، كما تؤكد التزام البنك بدعم المبادرات التي تلامس المجتمع، لا سيما تلك التي تستهدف الشباب وتمكنهم من الوصول إلى فرص تعليمية عادلة.
ويُعد الاستثمار في تعليم الشباب وتأهيلهم أحد أهم المحاور التي يتبناها البنك ضمن استراتيجيته للمسؤولية المجتمعية المؤسسية، بوصفه ركيزة أساسية لبناء جيل قادر على المساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتجدر الإشارة إلى أن البنك يقدّم عدداً من المنح الجامعية الكاملة لعدد من الشباب المستفيدين من الصندوق، دعماً لهم في إتمام دراستهم في مرحلة البكالوريوس وحتى التخرج.
