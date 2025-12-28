الأحد 2025-12-28 01:19 م

بنك صفوة الإسلامي الراعي الفضي لمعرض ومؤتمر "جايفكس العقبة 2025"

الأحد، 28-12-2025 11:53 ص

الوكيل الإخباري-  اختتم بنك صفوة الإسلامي مشاركته كراعٍ فضي لمعرض ومؤتمر الأردن الدولي للشحن والتخليص والخدمات اللوجستية "جايفكس العقبة 2025"، والذي عُقد في مركز العقبة الدولي للمعارض خلال القترة من 16 إلى 18 كانون الأول. 

وجاءت رعاية البنك للمعرض والمؤتمر لدعم نمو القطاع اللوجستي الأردني، وتعزيز الابتكار وبناء شراكات تسهم في تطوير منظومة الشحن والخدمات اللوجستية، بما يتماشى مع استراتيجيته في تمكين مؤسسات القطاعين العام والخاص من حلول مالية واستثمارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، و حرصاً منه على دعم الفعاليات الاقتصادية الهامة التي تحتضنها المملكة، وتأكيداً على دوره كشريك مصرفي استراتيجي لدعم مختلف القطاعات الحيوية، وكمحفز للتحول الرقمي المستدام وكحلقة وصل للتكامل بين القطاعات وتعزيز حركة البضائع وتقليل المخاطر المالية، والمساهمة في تطوير القطاع لوجستيًا وتجاريًا على مستوى المملكة.


وقدم البنك عبر جناحه في المعرض منصة تفاعلية أتاحت للحضور من خلالها الفرصة للإطلاع على أبرز الحلول والخدمات المصرفية ، شملت التسهيلات التمويلية والخدمات الالكترونية والحسابات المصرفية والودائع والشهادات الاستثمارية ، اضافة الى منصة متكاملة لإدارة المعاملات المصرفية .

 
 


