بنك صفوة الإسلامي وجامعة الحسين التقنية يوقعان اتفاقية تعاون لتعزيز التعليم التقني والتطوير المهني

الوكيل الإخباري- وقع بنك صفوة الإسلامي اتفاقية تعاون مشترك مع جامعة الحسين التقنية، إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد، بهدف تعزيز أواصر التعاون في مجالات التعليم التقني والتطوير المهني والابتكار ودعم القطاعات المختلفة بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

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وتهدف الاتفاقية الى تعزيز التعاون في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك لما فيه مصلحة الطرفين ومن أبرزها: توفير برامج التدريب العملي والتمرس المهني (Apprenticeship) لطلبة الجامعة داخل منشآت البنك، ودعم توظيف الخريجين المؤهلين في البنك بحسب الاحتياجات والفرص المتاحة، كما تشمل التعاون في مشاريع البحث والتطوير والابتكار المشترك، إضافة الى تطوير برامج بناء القدرات والتدريب الفني بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل.



جاء ذلك خلال حفل توقيع الاتفاقية الذي تم في مبنى الادارة العامة في العبدلي وبحضور رئيس مجلس ادارة الجامعة السيد باسم السلفيتي والرئيس التنفيذي للبنك السيد سامر التميمي والانسة زينة خرفان رئيس العمليات المركزية وتحول الأعمال وحيث وقع الاتفاقية عن البنك السيد محمد الهواري رئيس ادارة رأس المال البشري والخدمات الإدارية وعن الجامعة الأستاذ الدكتور إسماعيل الحنطي رئيس جامعة الحسين التقنية، حيث أكد الطرفان على أهمية تنظيم الفعاليات والمنصات لتبادل المعرفة والتي تشمل المؤتمرات والندوات والهاكاثونات والتحديات التقنية، ودعم المشاريع الطلابية وريادة الأعمال، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الاستشارية الفنية التي تعزز التحول الرقمي والاستدامة.



وفي هذا السياق أعرب الرئيس التنفيذي لبنك صفوة الإسلامي سامر التميمي عن اعتزازه بتوقيع هذه الاتفاقية مؤكداً أهمية الاستثمار في التعليم التقني والتطوير المهني كركيزة أساسية لتعزيز الاقتصاد الوطني وبناء جيل قادر على مواكبة تحديات العصر وأوضح أن الشراكة مع جامعة الحسين التقنية تمثل خطوة هامة نحو تمكين الشباب وتأهيلهم لرفد سوق العمل بالخبرات المطلوبة من خلال الفرص التدريبية العملية والبرامج الابتكارية المشتركة.



ومن جانبه، أكد الأستاذ الدكتور إسماعيل الحنطي رئيس جامعة الحسين التقنية، بأن هذه الشراكة تمثل خطوة نوعية لتعزيز التكامل بين القطاع الأكاديمي والقطاع المصرفي، بما يسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة تدعم الاقتصاد الوطني وتعزز فرص الابتكار وريادة الأعمال.